Wilma Labate al Cinema Apollo presenta il suo “Arrivederci Saigon” 

Il documentario “Arrivederci Saigon” di Wilma Labate arriva in sala a Roma a partire dal 30 ottobre, e in tutta Italia a partire dal 31 ottobre, distribuito da Cinecittà Luce. Martedì 30 ottobre alle ore 21.00 la regista presenterà il film al Cinema Apollo di Roma.

“Arrivederci Saigon” è l’incredibile storia de “Le Stars” (Viviana Tacchella, Rossella Canaccini, Daniela Santerini e Franca Deni), la giovanissima band italiana che dalla provincia toscana viene spedita inaspettatamente in Vietnam, a suonare nella base militare americana. Sono giovanissime con la voglia di successo e di lasciare la provincia industriale dove vivono, così diversa dalla famose colline del Chianti: vengono dalle acciaierie di Piombino, dal porto di Livorno e dalle fabbriche Piaggio di Pontedera. È la provincia rossa delle case del popolo e del PCI e uscire da quella provincia è il loro sogno.

Siamo nel ’68 e ogni sogno sembra possibile. Ricevono un’offerta che non possono rifiutare: una tournée in estremo oriente, Manila, Hong Kong, Singapore… Armate di strumenti musicali e voglia di cantare, partono sognando il successo ma si ritrovano in guerra, e la guerra è quella vera del Vietnam… Dopo cinquant’anni “Le Stars” raccontano la loro avventura vissuta per tre mesi nelle basi sperdute nella giungla, tra i soldati americani e la musica soul.

“È il 1968 e mentre in Italia i giovani occupano le scuole, rinnegano l’autorità di una famiglia patriarcale, rivoluzionano i costumi governati dalla chiesa e decidono di essere soggetti politici – racconta la regista – cinque ragazzine della provincia toscana imparano il Soul insieme ai soldati afroamericani in Vietnam. Ancora un altro ’68, tra i tanti, a distanza di cinquant’anni. La sfida è quella di raccontare la Storia con lo sguardo delle protagoniste poco più che adolescenti, riaprendo un capitolo tra i più conflittuali del Novecento con la memoria e la leggerezza di una esperienza incredibile che ha segnato per sempre la loro vita”.

“Arrivederci Saigon” è scritto e diretto da Wilma Labate; il soggetto è di Wilma Labate e Giampaolo Simi; la fotografia di Daniele Ciprì; il montaggio di Mario Marrone; il suono di Gianfranco Tortora. Produttore artistico Gianluca Arcopinto. Prodotto da Emanuele Nespeca e Gabriele Trama. Il film è prodotto da Solaria Film, TraLab con Rai Cinema in collaborazione con AAMOD – Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, Rai Com – Teche Rai. Distribuito in sala da Cinecittà Luce. Distribuzione internazionale Rai Com.