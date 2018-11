Al via ASFF, festival cinematografico curato da ragazzi autistici

Torna per il sesto anno consecutivo, dal 16 al 18 novembre al MAXXI, ASFF, festival cinematografico curato da persone che si riconoscono nella condizione autistica, organizzato dall’associazione Not Equal e L’Age D’Or in collaborazione con Fondazione MAXXI, con il sostegno e il contributo della Regione Lazio e di MiBAC e SIAE nell’ambito dell’iniziativa “S’ILLUMINA – Copia privata per i giovani, per la cultura”.

ASFF non è un festival sull’autismo o sulla disabilità in generale, ma un festival cinematografico a tutti gli effetti, fatto da persone che considerano la diversità, qualunque diversità, un valore e non qualcosa di cui aver paura.

L’edizione 2018 propone una selezione di 46 cortometraggi selezionati tra 3.400 pervenuti da oltre 100 paesi, divisi in tre sezioni competitive: cinema italiano, cinema internazionale, cinema d’animazione.

Tutte opere che denunciano violenze e prepotenze, che parlano di riscatto, inclusione, tolleranza e che indagano la realtà di questi anni, di questi mesi, di questi giorni, attraverso lo sguardo di giovani autori, molti dei quali al loro esordio.

Accanto al concorso, torna Ragionevolmente Differenti, la sezione del festival dedicata alla neurodiversità. Quest’anno la sezione indagherà il rapporto tra genitori e figli attraverso tre lungometraggi: “Be Kind” di Sabrina Paravicini e Nino Monteleone, che affronta il tema della diversità con la stessa delicatezza con cui si relazionano una mamma e il suo bambino; “In viaggio con Adele” di Alessandro Capitani con Alessandro Haber, Sara Serraiocco e Isabella Ferrari, in cui l’incontro tra padre e figlia avviene per caso e si costruisce nel corso di un improbabile viaggio dalla Puglia verso Parigi; infine “Un silenzio particolare” di Stefano Rulli, che racconta il difficile rapporto tra Stefano, sua moglie Clara e il loro figlio Matteo. La proiezione di “Un silenzio particolare” è anche l’occasione per incontrare lo sceneggiatore di tanti film straordinari (“Il ladro di bambini”, “La meglio gioventù”, “Romanzo Criminale”, “Suburra”) e per parlare dell’esperienza del PerSo – Perugia Social Film Festival.

Inoltre in anteprima italiana, il documentario spagnolo “Peixos d’aigua dolça (en aigua salada)” di Biel Mauri e Marc Serena, e il pluripremiato “Ferraille” di Karima. Evento di chiusura, in collaborazione con l’Umbria Film Festival, il film di Nick Kelly, “The Drummer and the Keeper”.

Tra gli altri ospiti del festival, il collettivo di videomaker Il Terzo Segreto di Satira, che ritireranno un premio speciale per la loro opera prima “Si muore tutti democristiani”. Infine, nel corso delle tre giornate si svolgerà 42HRS 2018, un concorso rivolto a troupe di filmmaker under 35: 36 partecipanti per 12 team che avranno 42 ore di tempo per realizzare un’opera audiovisiva originale.

Main mediapartner: Rai. Mediaprtner: Rai Movie, Cinecittà News, Cinematografo.it, Fred Film Radio. Partner di ASFF: Astarte, Gruppo Asperger Lazio, RUFA, Idea Academy, PerSo in Festival, Umbria Film Festival, FIC.