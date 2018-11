RIFF 2018: vince il film olandese “We”, tutti i vincitori

Annunciati i vincitori della XVII edizione del RIFF – Rome Independent Film Festival che si è svolta dal 16 al 23 novembre al Nuovo Cinema Aquila al Pigneto. Sono state presentate oltre 25 anteprime mondiali e 10 anteprime europee, e oltre 90 opere in anteprima italiana.

Per la sezione Lungometraggi vince il film “We” dell’olandese Rene Eller, adattamento dell’omonimo e controverso romanzo “Wij” di Elvis Peeters che ha aperto il festival, con la seguente motivazione: “Per come è stato girato, montato e diretto coinvolgendo lo spettatore anche grazie al montaggio di Wouter Van Luijn nella storia, in modo tale che non riesci a smettere di guardarlo fino alla fine per capire i motivi che hanno spinto i personaggi così giovani a fare le scelte che determinano la storia del film”.

Durante un’estate come tante in un villaggio al confine tra Olanda e Belgio, otto adolescenti ribelli si dedicano a giochi sessuali gradualmente sempre più spinti. Le loro vite giocose scivolano progressivamente in un mondo oscuro e violento.

Menzione speciale per l’interpretazione a Alina Serban per il film “Alone at my wedding” di Marta Bergman e per la sceneggiatura a Enrique Castro Rios per il film “Decembers”.

Da quest’anno il Premio per il Miglior Documentario Italiano e Internazionale è stato assegnato dalla giuria del pubblico. Per la sezione Documentari italiani vincono ex aequo “Amaranto” di Emanuela Moroni e Manuela Cannone e “The Fifth Sun” di Cristiana Pecci e Matteo Maggi. Sul fronte dei Documentari internazionali vince “This is Love” di John Alexander.

Per la sezione Corti italiani vince come Miglior Cortometraggio “Aleksia” di Loris Di Pasquale. Una menzione speciale va a “Per sempre” di Alessio Di Cosimo con la partecipazione di Lou Castel. Per la sezione Corti internazionali vince “In the name of the Strawberry the Chocolate and the Holy Spirit” di Karla Lulić. Per la sezione dei Cortometraggi realizzati dagli studenti vince “Croste di Polenta” di Emanuele Bonomi. Infine per la sezione Corti di animazione vince “Cat Noir” di O’Neil Burgi.

Per la sezione Sceneggiature di lungometraggio vince “Tra le righe” di Emanuela Mascherini, per la sezione Sceneggiature di cortometraggio “Il Gioco” di Francesco Rizzo, per la sezione Soggetti Cinematografici “Pensionat” di Tania Innamorati.

