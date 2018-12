Every Child Is My Child, grande festa di Natale all’insegna della beneficenza

Arriva il Natale anche per Every Child Is My Child, la Onlus presieduta da Anna Foglietta, formata da un collettivo di oltre 200 artisti e personaggi pubblici, scrittori, attori, registi, autori, musicisti e atleti che dal 2017 si occupa di mettere in campo azioni concrete per finanziare progetti a sostegno dell’infanzia nelle aree di guerra.

Tra gli ambiziosi obiettivi portati a termine quest’anno dalla Onlus c’è l’incontro con la commissione esteri del Parlamento Europeo a Bruxelles dello scorso giugno, durante il quale sono state discusse delle azioni per la tutela dei minori in Siria, la scolarizzazione e l’assistenza umanitaria; il continuo e costante impegno nella ricostruzione della Plaster School (scuola cerotto) al confine con la Siria, per dare sostegno e istruzione ai bambini siriani; il Progetto Pane, per fornire alimenti alle famiglie più disagiate e la Scuola di Formazione per le donne.

Il 18 dicembre Every Child Is My Child ha deciso di organizzare “Il Natale di Every Child Is My Child”, una grande Festa di Natale al WeGil, l’hub culturale della Regione Lazio gestito da LAZIOcrea, a Largo Ascianghi 5 a Roma che metterà insieme artisti, attori, musicisti, cantanti, registi, scrittori e comici a partire dalle 16.30 fino a tarda notte.

Sarà un grande evento aperto al pubblico e alla famiglia, con ingresso libero fino a esaurimento posti, con moltissime attività curate in prima persona dagli artisti di Every Child Is My Child che condurranno il pubblico nelle atmosfere del Natale tra letture ad alta voce dei classici dell’infanzia, mercatini di Natale con oggetti preziosi, laboratori, musica, cartoni animati per i più piccoli curati da Alice Nella Città e cioccolata calda, per divertirsi mentre si fa anche del bene.

Oltre ad Anna Foglietta, alla giornata hanno già aderito Michela Cescon, Caterina Guzzanti, Diane Fleri, Violante Placido, Alex Braga, Tosca, Vinicio Marchioni, Milena Mancini, Lady Coco, Euridice Axen, Anna Ferzetti, Massimiliano Bruno, Giorgia Cardaci, Lidia Vitale, Andrea Bosca, Stefano Cenci, Valentina D’Agostino, Fabia Bettini e molti altri artisti ed amici che si stanno aggiungendo ora dopo ora.

Dalle 20.30 circa fino a notte fonda gli artisti appartenenti al collettivo della Onlus si avvicenderanno senza soluzione di continuità con sketch, performance teatrali ed aste nel corso di una cena speciale a buffet accompagnata dalle musiche di un dj set esclusivo curato da Alex Braga e Lady Coco. Il costo della cena è di 35 € (prenotazioni via mail a ilnataledieverychild@gmail.com oppure direttamente in loco).

L’incasso de “Il Natale di Every Child Is My Child” sarà interamente devoluto alla Plaster School, che oltre a garantire sostegno psicologico e formazione scolastica ai bambini che frequentano la scuola, aiuta anche le famiglie garantendo loro una scatola di cibo a settimana con beni di prima necessità.

“Every Child Is My Child è un pensiero che nasce dall’esigenza, forte, di mettere a servizio dei bambini che soffrono la nostra piccola o grande notorietà. Raccogliere fondi da destinare di volta in volta a progetti che si occupano della tutela dei minori è in cima alla lista dei nostri pensieri, ma anche sensibilizzare le persone per creare una società dove il messaggio del ‘fare del bene’ diventi un inno comune e da quello ripartire per riscoprire l’umanità che è dentro ognuno di noi. Oggi ci occupiamo dei bambini siriani, ma ci sono tante, troppe zone d’ombra dove l’infanzia non è protetta, e dove i bambini lottano quotidianamente contro i mostri della guerra, della fame, della malnutrizione e della povertà educativa. Every Child Is My Child sarà sempre al fianco di chi soffre davvero. Grazie”. (Anna Foglietta, Presidente di Every Child Is My Child Onlus)

Per ogni tipo di informazione sui progetti sostenuti da Every Child Is My Child Onlus è possibile visitare il sito www.everychildismychild.com.