La notte degli Oscar ancora senza presentatore

A meno di due mesi dalla 91esima cerimonia degli Oscar, l’Academy è ancora alla ricerca di un presentatore. La cerimonia di consegna delle statuette per il premio cinematografico più prestigioso e antico al mondo si terrà a Los Angeles il prossimo 24 febbraio.

Dopo la rinuncia di Kevin Hart, a causa di un tweet omofobico di alcuni anni fa, ancora non è stata trovata una celebrity che possa mettere d’accordo tutti i tipi di pubblico. Secondo quanto scrive Hollywood Reporter, Academy e Abc, il network che manderà in onda la cerimonia, non vogliono qualcuno che sia socialmente controverso oppure che sia gradito esclusivamente al pubblico meno giovane.

Tra i candidati ci sarebbero Justin Timberlake, Melissa McCarthy, Jerry Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus, Tina Fey, tra gli altri, ma tutti hanno fatto sapere perentoriamente che non vogliono presentare la cerimonia. L’Academy potrebbe a questo punto considerare di nuovo Whoopi Goldberg, Ellen DeGeneres, Tom Hanks oppure Jennifer Lawrence. (ANSA)