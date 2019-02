Arriva MiWY, primo festival di cinema per le scuole in Italia

Si terrà a Milano dal 25 al 30 marzo 2019, nella cornice del 29° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina – FESCAAAL, la prima edizione del MiWorld Young Film Festival – MiWY, il primo e unico festival di cinema per le scuole in Italia interamente dedicato alla conoscenze delle cinematografie e delle culture di Africa, Asia e America Latina e all’educazione interculturale.

In continuità con la particolare attenzione che l’Associazione COE e il FESCAAAL dedicano da quasi 30 anni alle nuove generazioni, MiWY sarà un vero e proprio festival nel festival interamente dedicato al mondo della scuola, finanziato nell’ambito del piano nazionale Cinema e Scuola promosso dal MiBAC e dal MIUR e realizzato in partnership con Fondazione ISMU.

Una proposta per oltre 2.500 studenti, dai 10 ai 18 anni delle scuole secondarie di primo e secondo grado per scoprire, conoscere, approfondire le culture di Africa, Asia e America Latina attraverso il cinema, e per più di 250 docenti interessati ad approfondire l’utilizzo del mezzo cinematografico e degli audiovisivi nella didattica.

Un programma di 5 lungometraggi da Africa, Asia e America Latina e 8 cortometraggi da tutto il continente africano per 6 giorni di proiezioni mattutine per le scuole all’Auditorium San Fedele e all’Arcobaleno Filmcenter. Ogni proiezione sarà per i giovani spettatori l’occasione di conoscere cinematografie poco conosciute e di incontrare e confrontarsi con i registi ospiti.

La partecipazione alle proiezioni è gratuita e su prenotazione contattando Manuela Pursumal – coescuola@coeweb.org – 02 6696258.

Tra i film selezionati il lungometraggio “Yomeddine” (Il giorno del giudizio), opera prima dell’egiziano Abu Bakr Shawky, candidato alla Palma d’Oro a Cannes 2018 e selezionato a rappresentare l’Egitto agli Oscar. Tra road movie e racconto di formazione, “Yomeddine” narra il viaggio-odissea di Beshay, abitante di uno degli ultimi lebbrosari del mondo, in compagnia di un piccolo orfano di nome Obama. Rimasti soli al mondo, questo viaggio avventuroso sarà l’occasione per ritrovare la propria famiglie e scoprire il proprio paese, l’Egitto, riassaporando la vita fuori dal villaggio-ghetto.

Il calendario completo delle proiezioni che si terranno dal 25 al 30 marzo 2019 all’Auditorium San Fedele e all’Arcobaleno Filmcenter è disponibile qui.