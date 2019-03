Immaginaria seleziona corti di registe

Si terrà da giovedì 11 a domenica 14 aprile, presso il Nuovo Cinema Aquila di Roma, la 14esima edizione di “Immaginaria – International Film Festival of Lesbians & Other Rebellious Women”, progetto non profit che dal 1993 racconta le vite, la cultura, l’arte, la storia, la politica delle donne presenti e passate, lesbiche, femministe, audaci, coraggiose e ribelli, impegnate a costruire un mondo diverso.

“Non bisogna mai fare cadere il sogno – sostiene Cristina Zanetti, responsabile del festival con Debora Guma ed Elena Rossi – La nostra fondatrice Marina Genovese ci ha lasciato questa eredità e noi dobbiamo accettarla e trasmetterla alle giovani donne”.

La manifestazione, realizzata dall’Associazione non profit Visibilia, in partnership con il Festival Mix di Milano, con il Patrocino dell’Assessorato alla crescita culturale del Comune di Roma e dell’Oficina Cultural Embajada de España, ospiterà opere di registe italiane e internazionali in concorso nelle categorie lungometraggi e cortometraggi di fiction e documentari e anche quest’anno il Concorso dedicato ai cortometraggi italiani “Donne in Corto” sosterrà la produzione indipendente di filmmaker e registe italiane che possono inviare entro il 15 marzo 2019 un cortometraggio di fiction a tematica lesbica o femminista della durata massima di 15 minuti.

Per maggiori informazioni: www.immaginariaff.it