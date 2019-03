Guillermo Del Toro annuncia il Centro di animazione internazionale di Guadalajara

Guillermo Del Toro sta creando un Centro internazionale di animazione specializzato in stop-motion nella sua città natale di Guadalajara in Messico. Lo ha annunciato il regista messicano sabato mattina durante una masterclass al Festival di Guadalajara. I dettagli sono ancora scarsi, ma l’idea secondo uno dei più famosi cineasti al mondo è eccitante.

L’annuncio arriva mentre Del Toro sta facendo il suo debutto alla regia con un film d’animazione per Netflix, dal titolo “Pinocchio”, una versione musicale in stop-motion del classico per bambini della Walt Disney.

L’hub sarà ufficialmente chiamato Centro Internacional de Animación, “la CIA”, ha detto del Del Toro al festival, suscitando risate del pubblico.