“Rocketman” in anteprima mondiale a Cannes 2019

Dopo il grande successo di “Bohemian Rhapsody”, un altro biopic è pronto per Cannes. Lo annuncia Variety.

Il film biografico su Elton John, “Rocketman”, sarà presentato in anteprima mondiale fuori concorso il 16 maggio alla 72esima edizione del Festival di Cannes.

La pellicola narra la vita di Elton John, interpretato da Taron Egerton.

Diretto da Dexter Fletcher, il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Paramount Pictures.

“Siamo incredibilmente onorati ed entusiasti di presentare in anteprima il nostro film al Festival di Cannes il 16 maggio. Questo è stato un lavoro pieno d’amore per tutti noi e non potevamo sognare un trampolino di lancio migliore per questo film davvero speciale”, hanno dichiarato i produttori di Rocket Pictures e Marv Films.

Sito Ufficiale: www.festival-cannes.com