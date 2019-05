Piccolo America rende omaggio a Carlo Verdone, diffuso lo spot di “Il Cinema in Piazza”

Ideato dai Ragazzi del Cinema America, lo spot vede la partecipazione di Raffaella Lebboroni, Vinicio Marchioni, Andrea Sartoretti e Pietro Sermonti

Si riaccendono le luci di “Il Cinema in Piazza”. Dal 1° giugno al 1° agosto tre arene, tre schermi per tre luoghi della città: Trastevere (Piazza San Cosimato), Ostia (Porto Turistico di Roma) e Tor Sapienza (Casale della Cervelletta). L’iniziativa è organizzata grazie alla partnership istituzionale della Regione Lazio, con i main sponsor SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e BNL Gruppo BNP Paribas.

In attesa di presentare il programma ufficiale della nuova edizione, il Piccolo America rende omaggio a Carlo Verdone, da sempre vicino alla manifestazione, nel nuovo spot con una parodia del suo film d’esordio come regista del 1980 “Un sacco bello”.

In una Roma estiva i Ragazzi del Piccolo America come i “figli dell’amore eterno” fanno la questua a un incrocio per invitare i romani alla guida a partecipare alla manifestazione di “Il Cinema in Piazza” e si conclude con la paradossali, ma reali indicazioni per raggiungere il Casale della Cervelletta.

Ideato dai Ragazzi del Cinema America, che ne hanno curato regia e sceneggiatura, lo spot vede la partecipazione di Raffaella Lebboroni, Vinicio Marchioni, Andrea Sartoretti e Pietro Sermonti.

Un lavoro corale reso possibile anche dalla generosità del maestro Ennio Morricone, che insieme al Gruppo Editoriale Bixio hanno gentilmente concesso il brano “Un sacco bello”, da quella di D-VISION Movie People, che ha messo a disposizione le proprie attrezzature per le riprese, nonché da quella dello studio di post-produzione Grande Mela Film.

