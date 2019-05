Cannes 2019, il regista Palma d’Oro Bong Joon-ho: “Vorrei conoscere Gianni Morandi”

View this post on Instagram

Un film coreano, dal titolo PARASITE, ha vinto la prestigiosa Palma d’oro al Festival di Cannes. Nella scena finale il regista Bong Joon-ho, ha inserito la canzone IN GINOCCHIO DA TE. Sono sorpreso e contento. Che bello! Magari mi invitano a cantare in Sud Corea, dove non sono mai andato…