Torna “Il Cinema in Piazza”, oltre 100 serate di cinema a ingresso gratuito

San Cosimato a Trastevere, Casale della Cervelletta a Tor Sapienza e Ostia. Da Jeremy Irons a Mathieu Kassovitz e le retrospettive su Bertolucci, Sorrentino, Wes Anderson, Alfonso Cuarón, Kim Ki-duk e la saga di “Star Wars”. Tornano le tre arene del Cinema America per tutta la città di Roma.

Tre arene, tre schermi in tre luoghi della città per oltre 100 serate a ingresso gratuito di cinema e tanti, tantissimi, incontri. “Il Cinema in Piazza” torna in tre location: Piazza San Cosimato a Trastevere (1° giugno-1° agosto), Porto Turistico di Ostia (22 giugno-27 luglio), Parco della Cervelletta a Tor Sapienza (13 giugno-28 luglio).‎

Molti gli ospiti internazionali, da Jeremy Irons che sarà a Trastevere per “Io ballo da sola” nell’ambito di un omaggio a Bernardo Bertolucci, a Mathieu Kassovitz con “L’odio”. E poi Paul Schrader che alla Cervelletta presenterà “Taxi Driver”, Debra Winger per “Il tè nel deserto”, e le retrospettive dedicate a Paolo Sorrentino, Alfonso Cuarón, Kim Ki-duk, Wes Anderson.

Ci spiega il programma Valerio Carocci, presidente dell’Associazione Piccolo Cinema America: “Abbiamo appena pubblicato il programma dell’estate 2019! Il Cinema in Piazza tornerà a invadere San Cosimato, la Cervelletta e il Porto di Ostia con oltre 100 notti di proiezioni e incontri con ospiti internazionali a ingresso gratuito per tutta la città di Roma.

Per l’inaugurazione dell’Estate Romana scenderanno in piazza Alessandro Borghi, Jasmine Trinca e Alessio Cremonini con ‘Sulla mia pelle’. Matteo Garrone e Marcello Fonte riaccenderanno il proiettore alla Cervelletta con ‘Dogman’, mentre Paola Cortellesi e Riccardo Milani daranno il benvenuto al pubblico di Ostia.

Ma non è tutto, perché alcuni nuovi amici sono in arrivo da tutto il mondo: Mathieu Kassovitz verrà per presentare ‘L’odio’ e il maestro Paul Schrader sarà celebrato in veste di sceneggiatore con ‘Taxi Driver’. Jeremy Irons e Debra Winger omaggeranno il maestro Bernardo Bertolucci, al quale sarà dedicata una serata ogni settimana. Inoltre l’artista JR ricorderà Agnès Varda alla Cervelletta con ‘Visages Villages’.

Ogni domenica alla Cervelletta la saga di ‘Star Wars’ scalderà i cuori della periferia romana, mentre tutta la filmografia di Paolo Sorrentino animerà le notti di Trastevere assieme alla retrospettiva delle opere di Alfonso Cuarón.

I primi film di Carlo Verdone saranno protagonisti sul litorale romano, così come i più piccoli troveranno i loro classici Disney.

Sui prati di Roma Est uno sguardo verso l’estremo Oriente grazie all’appuntamento fisso con Kim Ki-duk e Miyazaki.

E ancora incontri con Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Elio Germano, Manetti Bros., Stefania Sandrelli, Gabriele Mainetti e tanti altri, ma prima aiutateci a diffondere!

E ricordate che il Cinema è giusto pagarlo, ma qui il biglietto lo offre il Piccolo America grazie al sostegno della Regione Lazio, dell’Osservatorio per la Sicurezza, Roma Natura, Camera di Commercio di Roma, Opera Pia Asilo Savoia e ai main sponsor SIAE e BNL.

Porta la tua sedia, (ri)accendiamo la luce in tutta città!”.

Per maggiori informazioni: https://ilcinemainpiazza.it/