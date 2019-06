“Terre di cannabis” al festival CinemAmbiente

Un film di Gianluca Marcon. Storia di una campagna abbandonata che risorge con le coltivazioni di canapa recentemente legalizzate.

Arriva in anteprima alla 22esima edizione del Festival CinemAmbiente il film documentario “Terre di cannabis”, realizzato da Gianluca Marcon e girato in Abruzzo, storia di una campagna abbandonata che risorge con le coltivazioni di canapa recentemente legalizzate.

Il documentario di Marcon racconta di Jacopo, che dopo aver girato il mondo e provato delusioni, torna nel sua terra d’origine, in Abruzzo, per coltivare, con successo, la canapa ad uso terapeutico. Un tema, questo, in questi giorni sulle prime pagine dei giornali per via della sentenza della Cassazione che ha sancito che la cannabis light è droga.

“Terre di cannabis” è solo uno dei tanti titoli in programma nel primo weekend di CinemAmbiente 2019, il più noto festival di cinema ambientalistico italiano, che si è aperto oggi al Cinema Massimo di Torino e proseguirà fino al 5 giugno con 140 film da 28 nazioni.

Tutti gli eventi e le proiezioni del festival sono a ingresso libero. Per maggiori informazioni, www.cinemambiente.it.