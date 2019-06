“Butch Cassidy” apre il Pesaro Film Festival 2019

Il festival renderà omaggio a Bernardo Bertolucci e alla cineasta Barbara Hammer, pioniera del cinema lesbico. Ricco il programma di quest’anno nel segno del “Nuovo Cinema”.

Sarà il cult “Butch Cassidy” di George Roy Hill, con la coppia d’oro Paul Newman – Robert Redford, a cinquant’anni dalla sua uscita, il film di apertura della 55esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro che si svolgerà dal 15 al 22 giugno 2019.

La rassegna è stata presentata ieri a Roma dal direttore artistico Pedro Armocida, che ha illustrato il ricco programma di quest’anno, con la ricerca del “Nuovo Cinema” in tutte le sue multiformi possibilità, anche attraverso proposte eterogenee che racchiudono un mondo senza centri di gravità e in perenne mutamento, a partire dal Concorso Pesaro Nuovo Cinema, con sette opere (prime o seconde) provenienti da tutto il mondo, spesso lontane dai classici stilemi tipicamente “da festival”.

Due le giurie, quella professionale (Olimpia Carlisi, Amir Naderi e Andrea Sartoretti) e quella degli studenti.

La Mostra ricorderà Bernardo Bertolucci, con un omaggio che racchiude tutte le sue partecipazioni al festival a partire dagli anni ’60. Per ricordare la straordinaria figura della cineasta Barbara Hammer, pioniera del cinema lesbico, scomparsa recentemente a New York all’età di 80 anni, la Mostra proporrà in 16mm il suo film “Sisters” del 1973.

Programma e maggiori informazioni sul sito www.pesarofilmfest.it.