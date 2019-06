Jeremy Irons a Roma per l’omaggio a Bertolucci

Appuntamento a San Cosimato domenica 16 giugno per “Il Cinema in Piazza”

Vincitore dell’Oscar come miglior attore grazie al film “Il Mistero Von Bulow” (1991), l’attore britannico Jeremy Irons sarà ospite di una serata unica dedicata al pubblico di “Il Cinema in Piazza”, organizzata dai Ragazzi del Cinema America nell’ambito della rassegna Grande Omaggio a Bernardo Bertolucci a San Cosimato.

Dotato di grande versatilità nell’interpretazione, Jeremy Irons ha dato un’ulteriore prova di sé e della sua bravura nell’interpretare il difficile ruolo di malato terminale, affidatogli dal maestro Bernardo Bertolucci nel film “Io ballo da sola” (1996).

In concorso al Festival di Cannes, il film racconta la storia di Lucy, interpretata da Lyv Tyler, che affronta un viaggio in Italia, a seguito del suicidio della madre. Il soggiorno in Toscana rappresenterà per Lucy un percorso iniziatico che la trasformerà da adolescente in donna, attraverso importanti scoperte e conferme della sua naturale essenza.

L’evento è stato organizzato grazie alla preziosa collaborazione di Clare Peploe e Nathalie.

Appuntamento domenica 16 giugno in Piazza San Cosimato a Roma. La proiezione sarà in versione originale con sottotitoli in italiano. Ingresso gratuito.

Per maggiori informazioni: https://ilcinemainpiazza.it