Olbia Film Network, arriva Alessandro Borghi

Ospite d’onore del festival, l’attore è atteso questa sera per la presentazione di “Sulla mia pelle”

Si è inaugurata ieri la terza edizione dell’Olbia Film Network, l’evento professionale di cinema che porta in Sardegna produttori, distributori, registi, attori, buyers televisivi e istituti di cultura da tutto il mondo e che contiene il Figari Film Fest, festival internazionale di cortometraggi nato nel 2011. La manifestazione sostiene e dà visibilità al cinema indipendente, ai nuovi progetti, ai giovani esordi cinematografici locali, nazionali ed internazionali.

L’attesa questa sera è tutta per Alessandro Borghi, ospite d’onore del festival, che dalle 21.00 presenterà “Sulla mia pelle” di Alessio Cremonini. Il film, che si è aggiudicato oltre al David di Donatello come migliore attore a Borghi quello per il miglior regista esordiente, racconta le ultime ore di vita di Stefano Cucchi.

Per maggiori informazioni:

www.olbiafilmnetwork.it

www.figarifilmfest.it