Uno scatto di Fabio Lovino per l’immagine di Ortigia Film Festival 2019

La foto scelta è ispirata al mondo di Fellini con Claudio Santamaria, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, Giulia Bevilacqua e le danzatrici Francesca Di Maio e Eliana Ghione

È del fotografo Fabio Lovino la foto che ha ispirato il manifesto dell’undicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa che si terrà dal 13 al 20 luglio 2019.

Dal 2018 Ortigia Film Festival affida l’immagine della kermesse a un artista. Una scelta dettata dalla volontà di creare sinergie tra le arti visive. Lo scatto è parte di una serie di fotografie che Fabio Lovino ha realizzato a Cinecittà per omaggiare i grandi maestri del passato.

“Questa immagine – dice Lovino – fa parte della mia ricerca ‘circus’, ispirata al mondo di Federico Fellini, al sogno, all’inafferrabile, il motivo per il quale ho iniziato a fare foto è stato la visione de ‘La Dolce Vita’ a 13 anni. Una ricerca che porto avanti da 20 anni con un gruppo di amici cari, che spesso sono gli ispiratori di molti miei lavori: attori, attrici, danzatori, costumisti e operatori di effetti speciali cinematografici. In questa foto da sinistra c’è la danzatrice Francesca Di Maio, Claudio Santamaria, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, la danzatrice Eliana Ghione, Giulia Bevilacqua, a loro spesso si sono aggiunti Filippo Timi, Pi Kewahong, Fabrizia Sacchi, Tommaso Ramenghi, Alba Rohrwacher, Chiara Tomarelli. I costumi sono di Adore, con la partecipazione di Mara Masiero Costumista e Vanessa Bozzacchi stylist”.

Fabio Lovino è considerato uno dei fotografi più importanti della sua generazione. Ha ritratto musicisti, attori e registi di fama internazionali come Mark Knopfler, Morrissey, Robert De Niro, Al Pacino, Benicio Del Toro, Terry Gilliam, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, David Cronenberg, David Lynch e Ridley Scott, solo per citarne alcuni. Ha collaborato tra gli altri anche con molti artisti italiani come Marco Bellocchio, Marco Tullio Giordana, Daniele Luchetti, Daniele Ciprì, Gabriele Muccino, Paolo Genovese, Cristina e Francesca Comencini.

Molti dei suoi ritratti sono diventati copertine delle più famose riviste italiane e straniere. Alcuni tra i più celebri scatti sono raccolti nel volume “Portraits Italian Cinema”, un testo visivo, essenziale, per capire il cinema italiano contemporaneo. Una raccolta nella quale l’armonia tra il colore, il bianco e nero attraverso i filtri dell’obiettivo di Lovino, mette in luce i volti e l’anima di 100 tra i protagonisti del cinema italiano contemporaneo.