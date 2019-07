Al via il tour di Bookciak Azione!

Tappa in Puglia alla Festa di Cinema del Reale per l’evento di pre-apertura delle Giornate degli Autori di Venezia

Aspettando Bookciak, Azione! 2019, evento di pre-apertura delle Giornate degli Autori veneziane, il premio dedicato all’intreccio tra cinema e letteratura fa tappa in Puglia, alla Festa di Cinema del Reale.

Parliamo della rassegna diretta da Paolo Pisanelli che quest’anno, dal 16 al 20 luglio, invaderà il Castello volante di Corigliano d’Otranto (Lecce) con il meglio del cinema documentario d’autore e delle arti audiovisive e performative. Per finire in bellezza, il 27 luglio, con una Notte Bianca di cinema nel bosco del Palazzo Baronale di Tiggiano, in compagnia di una coppia da Oscar: l’attrice Helen Mirren e suo marito, il regista Taylor Hackford residenti nel comune salentino.

Sarà questa l’occasione per mostrare una selezione dei bookciak vincitori, a stabilire la nuova collaborazione del premio Bookciak, Azione! – diretto da Gabriella Gallozzi – con la Festa di Cinema del Reale. Nella splendida cornice del Castello volante, storico luogo della città riconsegnato alla cittadinanza sotto forma di laboratorio multidisciplinare e in questi giorni sede della rassegna, una particolare installazione proietterà in loop il meglio dei bookciak premiati nelle passate edizioni del premio.

Mentre la sera del 19 luglio passerà sul grande schermo “Shqiperia ime” di Michele Stella, Antonio Conte e Camillo Sancisi, bookciak vincitore della scorsa edizione del concorso, liberamente ispirato ai racconti, “Dal tuo terrazzo si vede casa mia” di Elvis Malaj (Racconti Edizioni), scrittore albanese naturalizzato italiano che narra piccole storie incentrate sull’identità, il razzismo, i luoghi comuni sugli immigrati e il ribaltamento degli stereotipi. Racconti pieni di ironia e malinconica comicità.

Questa tappa pugliese è la seconda per Bookciak, Azione! dopo il passaggio alle Giornate della Luce di Spilimbergo. Da quest’anno, infatti, il premio diventa itinerante: dopo l’anteprima veneziana, evento di pre-apertura delle Giornate degli Autori alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Bookciak parte in carovana attraverso rassegne e premi per diffondere al meglio i corti vincitori.

L’ottava edizione di Bookciak, Azione! si svolgerà il 27 agosto alla Villa degli Autori al Lido di Venezia in collaborazione con Giornate degli Autori, SNGCI e SPI/CGIL.

Bookciak, Azione! nasce per offrire ai giovani filmmaker una importante vetrina come la Mostra del Cinema di Venezia.

Per maggiori informazioni: www.premio-bookciak-azione.it