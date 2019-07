Torna l’Arena Forlanini con “Foto(grammi) di famiglia”

Dal 18 luglio al 25 agosto la quarta edizione con 15 film dedicati ai temi della famiglia e della coppia, dell’infanzia e dell’adolescenza, del rapporto fra genitori e figli. Autori e registi incontrano il pubblico. Ingresso gratuito.

Da giovedì 18 luglio a domenica 25 agosto si terrà la quarta edizione dell’Arena Forlanini con un programma dal titolo “Foto(grammi) di famiglia – 15 film, 15 storie”. Ogni sabato e domenica alle ore 21 (con un terzo appuntamento di giovedì nelle prime tre settimane della manifestazione), l’area dell’ex ospedale ospiterà una serie di titoli con un focus specifico sui temi della famiglia e della coppia, il rapporto fra genitori e figli, i sogni e le difficoltà dell’infanzia e dell’adolescenza, il confronto fra generazioni.

La quarta edizione dell’Arena Forlanini è organizzata da Fondazione Cinema per Roma | CityFest, guidata da Laura Delli Colli, direttore generale Francesca Via, si svolge in collaborazione con Alice nella Città ed è realizzata grazie alla Regione Lazio nell’ambito dell’iniziativa “L’Estate delle meraviglie”, con la quale la Regione contribuisce alla realizzazione di oltre 350 manifestazioni che coinvolgono 150 comuni in tutto il territorio.

Le proiezioni dell’Arena Forlanini, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili, saranno accompagnate da incontri aperti al pubblico con autori e registi.

“Nel programma della nuova edizione della manifestazione che CityFest promuove anche quest’anno all’Arena Forlanini ancora una volta si sorride e ci si emoziona regalando ai romani una rassegna che ha conquistato negli anni simpatia e affetto da parte di un pubblico e di un quartiere, Monteverde, che sempre più dimostra di amare il cinema e i suoi protagonisti – dice Laura Delli Colli – Proprio come la Fondazione Cinema per Roma che offre, con quest’edizione, gratuitamente, in 15 film, un caleidoscopio di storie ma soprattutto di variazioni sul tema degli affetti familiari. Saranno commentati anche da molti autori e protagonisti dei titoli in programma, un piccolo omaggio di CityFest ai romani rimasti in città, aspettando la prossima Festa del Cinema in arrivo a ottobre”.

“Foto(grammi) di famiglia” proporrà fino al 25 agosto un programma per tutto il pubblico, con serate dedicate alla commedia, al dramma, al documentario e all’animazione.

La manifestazione sarà inaugurata giovedì 18 luglio dall’opera seconda di Walter Veltroni, I bambini sanno, alla presenza dell’autore che sarà protagonista di un incontro con gli spettatori moderato da Laura Delli Colli.

Il primo weekend di programmazione ospiterà inoltre due pellicole applaudite alla Mostra del Cinema di Venezia: il film di animazione Gatta Cenerentola che sarà introdotto da uno dei registi, Alessandro Rak, e Una Famiglia, con la partecipazione di Sebastiano Riso.

Oltre alle opere già citate, il cinema italiano sarà rappresentato da Tutto quello che vuoi, introdotto dal regista e sceneggiatore Francesco Bruni, La Tenerezza di Gianni Amelio, La mia famiglia a soqquadro di Max Nardari, Un castello in Italia di Valeria Bruni Tedeschi (coproduzione con la Francia), La felicità è un sistema complesso di Gianni Zanasi e Mamma o Papà? di Riccardo Milani.

Ci sarà inoltre spazio per film di affermati cineasti internazionali come Father and Son, uno dei maggiori successi del regista di culto Kore-eda Hirokazu, e Forza Maggiore di Ruben Östlund, entrambi premiati al Festival di Cannes.

Saranno poi proiettati La tartaruga rossa, capolavoro del cinema d’animazione del premio Oscar® Michaël Dudok de Wit, presentato alla Festa del Cinema di Roma, e Il figlio dell’altra di Lorraine Lèvy, profonda riflessione sulle divisioni sociali e politiche generate dal conflitto israelo-palestinese.

Completano il programma due film campioni di incassi in Francia, Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse di Hugo Gélin e La Famiglia Bélier di Éric Lartigau.

Si ringrazia: 01 Distribution, BIM, Europictures, Lucky Red, Medusa Film, Teodora Film, Universal Pictures, Videa, Vision Distribution, Wildside.

ECCO IL PROGRAMMA – 18 luglio | 25 agosto

Giovedì 18 luglio ore 21

I BAMBINI SANNO di Walter Veltroni, Italia, 2015, 113’

Sabato 20 luglio ore 21

GATTA CENERENTOLA di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone, Italia, 2017, 86’ | Animazione

Domenica 21 luglio ore 21

UNA FAMIGLIA di Sebastiano Riso, Italia, Francia, 2017, 119’ (V.M. 14)

Giovedì 25 luglio ore 21

TUTTO QUELLO CHE VUOI di Francesco Bruni, Italia, 2017, 106’

Sabato 27 luglio ore 21

FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO – ISTRUZIONI NON INCLUSE (Demain tout commence) di Hugo Gélin, Francia, Gran Bretagna, 2016, 118’

Domenica 28 luglio ore 21

LA TARTARUGA ROSSA (La tortue rouge) di Michaël Dudok de Wit, Francia, Belgio 2016, 80’ | Animazione

Giovedì 1 agosto ore 21

LA TENEREZZA di Gianni Amelio, Italia, 2017, 118’

Sabato 3 agosto ore 21

LA FAMIGLIA BÉLIER (La famille Bélier) di Éric Lartigau, Francia, 2014, 100’

Domenica 4 agosto ore 21

LA MIA FAMIGLIA A SOQQUADRO di Max Nardari, Italia, 2016, 95’

Sabato 10 agosto ore 21

IL FIGLIO DELL’ALTRA (Le fils de l’autre) di Lorraine Lèvy, Israele, Francia 2012, 105’ (V.M. 14)

Domenica 11 agosto ore 21

FORZA MAGGIORE (Force Majeure) di Ruben Östlund, Svezia, Norvegia, Danimarca 2014, 118’

Sabato 17 agosto ore 21

UN CASTELLO IN ITALIA di Valeria Bruni Tedeschi, Italia, Francia 2014, 104’

Domenica 18 agosto ore 21

FATHER AND SON (Soshite Chichi Ni Naru) di Kore-eda Hirokazu, Giappone, 2013, 120’

Sabato 24 agosto ore 21

LA FELICITÀ È UN SISTEMA COMPLESSO di Gianni Zanasi, Italia 2015, 117’

Domenica 25 agosto ore 21

MAMMA O PAPÀ? di Riccardo Milani, Italia 2016, 98’

Per maggiori informazioni:

www.regione.lazio.it/arenaforlanini2018 | www.romacinemafest.it