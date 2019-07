“Piuma” a Tor Bella Monaca con Blu Yoshimi e Alice nella Città

Continua la rassegna “R-Estate a Tor Bella – Notti di cinema in Piazza”, una tre giorni di cinema dal 17 al 19 luglio

Torna domani, giovedì 18 luglio alle ore 21.00, nei giardini di via Giovanni Castano a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca, la rassegna “R-Estate a Tor Bella – Notti di cinema in Piazza”, una tre giorni di cinema – dal 17 al 19 luglio – promossa da Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio, Associazione Libera, Alice nella Città (sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma), Associazione Tor Più Bella con il patrocinio del Municipio VI di Roma Capitale.

In seconda serata verrà proiettato il film “Piuma” di Roan Johnson. Un’opera mai superficiale che affronta con il sorriso il tema della gravidanza in giovane età. Due fidanzati romani adolescenti alle prese con l’esame di maturità che devono affrontare una gravidanza inattesa tra tentennamenti e salti nel buio, prese di responsabilità e bagni di incoscienza. I due protagonisti attraverseranno i nove mesi più emozionanti e complicati della loro vita, cercando di non perdere la loro purezza e quello sguardo poetico che li rende così speciali.

Presenteranno il film l’attrice protagonista Blu Yoshimi, la giornalista Michela Greco e Fabia Bettini e Gianluca Giannelli di Alice nella Città.