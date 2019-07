Every Child Is My Child on the road per #CinemaCotral

La Onlus diretta dall’attrice Anna Foglietta accompagna con gli artisti l’arena gratuita che coinvolge otto comuni delle cinque province della Regione Lazio

Every Child Is My Child si mette on the road ed accompagna, con gli artisti che fanno parte del collettivo, l’arena gratuita #CinemaCotral (qui la notizia) che coinvolgerà dal 20 luglio al 6 agosto otto comuni delle cinque province della Regione Lazio.

“Siamo entusiasti di essere stati coinvolti da Alice nella Città anche in questa nuova avventura – dichiara l’attrice Anna Foglietta, presidente della Onlus – Poter girare per il Lazio, per portare attraverso cinema e musica il messaggio che ‘fare del bene’ possa essere un inno comune, al fine di riscoprire l’umanità che è dentro ognuno di noi, è uno dei capi saldi di Every Child Is My Child”.

La Onlus dal 2017 dà sostegno e istruzione ai bambini siriani con il progetto della Plaster School, la scuola-cerotto al confine con la Siria.

Ad accompagnare le tante proiezioni in programma, che spaziano dal cinema indipendente al cult d’autore e grandi classici, saranno alcuni degli artisti di Every Child Is My Child. Tra i primi nomi confermati Andrea Bosca, Tosca e Paola Minaccioni.

Il primo appuntamento è previsto il 20 luglio: il cinema su quattro ruote arriverà in Piazza della Repubblica a Genazzano, dove sarà proiettato il film “Sing Street”, scritto e diretto da John Carney, dopo l’introduzione di Andrea Bosca e una breve anticipazione di Live For Syria (la lunga maratona di spettacolo che ha visto coinvolti nel suggestivo parco archeologico di Vulci gli artisti del collettivo di Every Child Is My Child come Daniele Silvestri, Emma Marrone, Irene Grandi, Wrongonyou, Frankie Hi-Nrg Mc, Tosca, Anna Foglietta, Edoardo Leo, Pierfrancesco Favino, Paola Minaccioni, Michele Riondino, Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni, Andrea Bosca, Michela Cescon, Massimiliano Bruno, Paolo Genovese…).

Il 24 luglio invece farà tappa a Capena, dove sarà presente Tosca, per introdurre la Onlus, prima dell’animazione rivolta ai più piccoli “Sasha e il Polo Nord” di Rémi Chayé.

Presentazioni speciali, incontri e tanta musica per un’estate all’insegna del divertimento e dell’impegno per una iniziativa della Regione Lazio realizzata da Cotral.