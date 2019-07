Giornate degli Autori, il CSC Sicilia al Lido

La regista Costanza Quatriglio: “Ringrazio di cuore le Giornate per aver immaginato insieme i due appuntamenti di Venezia e Palermo”

Durante la 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, presso la Villa degli Autori al Lido di Venezia, la Sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia, in collaborazione con le Giornate degli Autori e con la Sicilia Film Commission, presenta il Corso triennale di “Regia del Documentario” della Sede di Palermo, diretto dalla regista Costanza Quatriglio.

Una serata-evento, ricca di testimonianze, con le voci di professionisti, docenti, allievi ed ex-allievi, che si alterneranno a proiezioni di trailer di alcuni saggi di diploma, work-in-progress di secondo e primo anno e teaser di progetti sviluppati dai giovani diplomati. Una serata animata da una pluralità di talenti che condividono l’amore per il cinema del reale e la passione per un luogo in cui si sperimentano ogni giorno le possibilità del linguaggio cinematografico.

Oltre agli autori, saranno presenti anche il Presidente del CSC Felice Laudadio, il Preside della Scuola Nazionale di Cinema Adriano De Santis, l’Assessore al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana Manlio Messina e il Direttore della Sicilia Film Commission Alessandro Rais.

“Ringrazio di cuore le Giornate degli Autori per aver immaginato insieme i due appuntamenti di Venezia e Palermo, che spero siano la base per costruire una collaborazione proficua e duratura – dichiara Costanza Quatriglio – Quando si parla di sguardo sulla contemporaneità e di libertà creativa, non si può prescindere dalle Giornate”.

Dopo l’incontro alla Mostra del Cinema, un secondo appuntamento si svolgerà a Palermo nel mese di ottobre 2019 presso la Sede del CSC e il Cinema Vittorio De Seta, con una selezione delle opere presentate alle Giornate degli Autori, accompagnata dalla presenza di alcuni dei registi.

È ancora aperto il bando per partecipare alle selezioni della Sede Sicilia del CSC – Scuola Nazionale di Cinema con scadenza fissata al 1° ottobre 2019.

Sito Ufficiale: www.fondazionecsc.it