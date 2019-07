“Tutto il mio folle amore”, il nuovo film di Gabriele Salvatores Fuori Concorso a Venezia 76

Nel cast Claudio Santamaria, Diego Abatantuono, Valeria Golino e il giovane Giulio Pranno. La storia vera di un padre e di suo figlio autistico che hanno viaggiato in moto per tre mesi tra Stati Uniti e Sud America.

“Tutto il mio folle amore”, il nuovo film del regista premio Oscar Gabriele Salvatores, sarà presentato Fuori Concorso alla 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (28 agosto – 7 settembre).

Un film liberamente tratto dal romanzo “Se ti Abbraccio non aver paura” di Fulvio Ervas, edito da Marcos y Marcos.

Ecco i protagonisti: Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono e per la prima volta sullo schermo il giovane Giulio Pranno. Fanno parte del cast anche Daniel Vivian, Maruša Majer e Tania Garribba. Casting curato da Francesco Vedovati.

Gabriele Salvatores dichiara: “Il viaggio, la musica, le strade senza nome dove emozioni e sentimenti trovano lo spazio per volare. Insomma rock and roll! Di nuovo in strada, dove a volte ho bisogno di tornare. Come il Pifferaio Magico o un ‘fool’ shakespeariano, un ragazzo di 16 anni si trascina dietro, per strade deserte, i tre adulti più importanti della sua vita. E li costringe a fare i conti con se stessi e con l’amore che ognuno di loro è riuscito a conservare dentro di sé. Visto da vicino, nessuno è normale. E si può scoprire che è possibile riuscire ad amare anche chi è diverso da noi. A patto di non aver paura di questa diversità”.

Sinossi. Andrea e Franco Antonello sono padre e figlio. Il figlio è un adolescente affetto da autismo, ha tanta voglia di vivere e non vuole trascorrere il tempo sotto una campana di vetro. Il padre decide così di partire insieme a lui per tre mesi: un viaggio in moto on the road tra paesaggi bellissimi, tra Stati Uniti e Sud America.

Una produzione Indiana Production con Rai Cinema ed EDI Effetti Digitali Italiani in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission.

“Tutto il mio folle amore” sarà nelle sale dal 24 ottobre distribuito da 01 Distribution.