“Motherless Brooklyn” di Edward Norton chiude il New York Film Festival 2019

L’attore candidato all’Oscar torna alla regia. Nel cast Edward Norton, Alec Baldwin, Bruce Willis e Willem Dafoe.

Sarà “Motherless Brooklyn”, il nuovo film diretto e interpretato dall’attore candidato all’Oscar Edward Norton, il titolo di chiusura della 57esima edizione del New York Film Festival (27 settembre – 13 ottobre 2019).

Distribuito in tutto il mondo da Warner Bros. Pictures, “Motherless Brooklyn” è l’adattamento del romanzo omonimo di Jonathan Lethem e si svolge nella New York negli anni ’50. Il film segue un investigatore privato, interpretato Edward Norton, con la sindrome di Tourette mentre viene intrappolato in una cospirazione che coinvolge un maestro del crimine (Alec Baldwin). Norton ha cambiato l’ambientazione del film, il romanzo è ambientato ai giorni nostri.

Fanno parte del cast, oltre a Norton e Baldwin, anche Bruce Willis, Willem Dafoe, Gugu Mbatha-Raw, Bobby Cannavale, Leslie Mann e Cherry Jones.

Sulla presenza del film al NYFF, Edward Norton ha dichiarato: “Avere questo film particolare – nato dalla mia relazione amorosa con New York – selezionato per la serata di chiusura è un brivido enorme… Un sogno che diventa realtà”.

Il film di apertura della 57esima edizione del New York Film Festival sarà “The Irishman” di Martin Scorsese con Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci (qui la notizia).

Per maggiori informazioni: https://www.filmlinc.org/nyff2019/