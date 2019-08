Dopo New York anche Londra, “The Irishman” chiuderà il London Film Festival 2019

Un film di Martin Scorsese con Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Prossimamente su Netflix.

“The Irishman”, l’atteso film di Martin Scorsese con Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, chiuderà la 63esima edizione del London Film Festival (2-13 ottobre 2019). Il film targato Netflix sarà proiettato il 13 ottobre a Leicester Square alla presenza del regista e del cast.

Come già annunciato nei giorni scorsi (qui la notizia), “The Irishman” sarà presentato in anteprima mondiale il 27 settembre come film di apertura della 57esima edizione del New York Film Festival.

Un’epica saga sulla criminalità organizzata nell’America del dopoguerra, raccontata attraverso gli occhi del veterano della Seconda Guerra Mondiale, Frank Sheeran – imbroglione e sicario – che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più importanti del 20° secolo.

Il film racconta, nel corso dei decenni, uno dei più grandi misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa, e ci accompagna in uno straordinario viaggio attraverso i segreti del crimine organizzato: i suoi meccanismi interni, le rivalità e le connessioni con la politica tradizionale.

