Bobbio Film Festival 2019: migliori attori Borghi e Serraiocco, miglior film “Sulla mia pelle”

Tra i premiati anche Matteo Rovere per la regia di “Il Primo Re”. Tutti i vincitori della rassegna cinematografica diretta da Marco Bellocchio.

Due talenti straordinari “Made in Italy” ma con già alcune esperienze all’estero, anzi pronti per volare in ogni parte del mondo. Sono Alessandro Borghi e Sara Serraiocco i migliori attori della 23esima edizione del Bobbio Film Festival, importante rassegna cinematografica diretta da Marco Bellocchio.

Gli attori hanno vinto rispettivamente per le loro interpretazioni in “Sulla mia pelle” di Alessio Cremonini e “In viaggio con Adele” di Alessandro Capitani, due tra i film più premiati dell’ultima stagione cinematografica.

Film pluripremiato della serata è stato “Sulla mia pelle” di Alessio Cremonini che si è aggiudicato, oltre al riconoscimento per l’attore, anche il Premio del Pubblico e il Gobbo d’Oro per il miglior film consegnato da Bellocchio allo stesso Cremonini, “per aver voluto e saputo raccontare con cosciente obiettività, umano rispetto e lucida schiettezza il dolore e l’orrore di una storia disumana, fornendoci uno sguardo ravvicinato non più di sorveglianza ma di intimità”, si legge nella motivazione della giuria composta dai 40 ragazzi dei corsi Fare Cinema e Critica Cinematografica.

Premio per la miglior regia a Matteo Rovere per “Il Primo Re”, “per la grande capacità tecnica, l’ottica visionaria e l’originalità con cui ha tradotto il mito in immagini potenti orchestrate in una messa in scena crudelmente realistica capace di creare un’esperienza filmica immersiva”. A ritirare il premio, Lyda Patitucci, seconda regia del film.

È andato invece ad Antonio Piovanelli il riconoscimento quotidiano “Libertà” per la sua interpretazione del padre di Carolina Raspanti nel film “Dafne”.

Il Bobbio Film Festival, edizione 2019, si è concluso ieri sera con la serata di premiazione e la proiezione di un grande classico del cinema in versione restaurata a cura della Cineteca di Bologna, “Miracolo a Milano”.