Venezia 76: la Hollywood Foreign Press Association assegnerà un premio a tre vincitori nella sezione Orizzonti

Dopo l’esordio dello scorso anno, l’Hollywood Foreign Press Association (HFPA) di Los Angeles ha confermato anche per la 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia l’intenzione di destinare un premio speciale a tre cineasti (registi, produttori) vincitori nella sezione Orizzonti dei premi al Miglior Film, alla Miglior Regia e Premio Speciale della Giuria.

I destinatari del premio, nel gennaio 2020, parteciperanno a Los Angeles a un programma speciale in residenza di tre settimane con masterclass e workshop, in partnership con Film Independent. I cineasti selezionati saranno affiancati individualmente da tutor per perfezionare le loro competenze, parteciperanno a proiezioni ed eventi formativi ospitati da Film Independent.

La 76. Mostra di Venezia si terrà al Lido dal 28 agosto al 7 settembre 2019, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale presieduta da Paolo Baratta.

“Apprezziamo molto l’iniziativa dell’Hollywood Foreign Press Association – ha dichiarato il Presidente Baratta – È un esempio di effettiva politica di promozione a vantaggio dei nuovi talenti”.

L’HFPA, fondata nel 1943, riunisce i giornalisti di spettacolo di Hollywood, che rappresentano i media mondiali di 56 Paesi. L’HFPA organizza annualmente i Golden Globe® Awards.

Film Independent è l’organizzazione artistica non-profit che organizza i Film Independent Spirit Awards e il Los Angeles Film Festival.

#BiennaleCinema2019 Following its debut in last year's edition, the #HollywoodForeignPressAssociation #HFPA confirms the special prize to 3 filmmakers, winners in the #Orizzonti section: read more and discover all the collateral awards of #Venezia76 → https://t.co/J9alGhSGnj pic.twitter.com/LXPRyY3e4g

— Biennale di Venezia (@la_Biennale) August 22, 2019