“Happy Birthday” a Venezia 76, primo corto transmediale di Rai Cinema

“Una Festa di compleanno che nasconde una verità di ansia e depressione” – @vanityfairitalia 🎬 Con il cuore che scoppia di gioia posso finalmente mostrarvi le prime immagini ufficiali di “Happy Birthday” che verrà proiettato come evento speciale alla 76esima edizione della mostra del Cinema di Venezia e sarà disponile alla visione dal 3 Settembre su @rai_play. Avrei così tante parole da spendere in merito a questo progetto, con un tema centrale così delicato e trattato con il massimo rispetto, il tema degli Hikikomori. Ringrazio chi ha creduto in me per dare vita e anima a Sara, ma sopratutto ringrazio tutti i professionisti che con impegno e amore per il cinema e per questa storia sono riusciti a creare un corto meraviglioso. GRAZIE. regia: @lorenzogiovenga_director produzione: @manucacciamani @onemorepicturesitaly @rai_cinema @vonbroken edizione: @daitona.it @cosmopolitan_londoner cast: @fortunatocerlino @filippocontri88 @ricmeli90 @lorenzo_lazzarini93 e con l’incredibile collaborazione musicale di @achilleidol 🦋 Alla mia Coach meravigliosa @annaredi e un grazie alla mia seconda famiglia, @cdastudiodinardo @lucadinardoreal @simone.santercole @cristinaclarizia e ovviamente alla mia mamma e al mio papà… che mi sostengono sempre ❤️ @mary_militello @aalbertodenucci 💛