Oscars 2020: la Svezia sceglie “And Then We Danced”

Presentato a Cannes, il film di Levan Akin è in corsa per la categoria International Feature Film. Storia d’amore tra due ballerini.

La Svezia ha selezionato “And Then We Danced” di Levan Akin per rappresentare il Paese nella categoria International Feature Film (miglior film internazionale), recentemente rinominata, per la 92esima edizione degli Academy Awards.

Il film, che è stato presentato in anteprima mondiale alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes 2019, è ambientato nel mondo omofobico della danza georgiana, dove un ballerino si innamora del suo rivale chiave nella compagnia di ballo. Nel cast Levan Gelbakhiani e Bachi Valishvili.

Le nomination per l’International Feature Film saranno annunciate insieme ad altre categorie il 13 gennaio 2020. La 92esima Notte degli Oscar si svolgerà il 9 febbraio 2020.

Sito Ufficiale: https://oscar.go.com/