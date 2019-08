Venezia 76: Stefania Sandrelli presidente di Giuria del Green Drop Award

Green carpet alla Mostra del Cinema con il premio al film che meglio interpreta le tematiche ambientali

La 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ospita per l’ottavo anno consecutivo il Green Drop Award, il premio che Green Cross Italia assegna al film, tra quelli in gara nella selezione ufficiale del festival, che interpreta meglio i valori dell’ecologia, dello sviluppo sostenibile e della cooperazione fra i popoli.

Le tematiche ambientali saranno protagoniste al Lido, che dal 28 agosto al 7 settembre ospiterà un vero e proprio “green carpet” del Green Drop Award con personaggi del mondo del cinema, dello spettacolo, dei fumetti, della cultura e della scienza per promuovere la sostenibilità attraverso gli schermi del Grande Cinema.

Ogni anno la giuria è composta da esponenti del cinema e della sostenibilità ambientale. Presidente di Giuria dell’edizione 2019 è Stefania Sandrelli. Gli altri membri sono Claudio Bonivento, Tarcisio Agus, Bepi Vigna e Juan Vicente Manrique.

Durante i giorni della Mostra del Cinema saranno tanti gli eventi organizzati dal Green Drop Award. Tra quelli più attesi l’appuntamento di gala alla Villa degli Autori che il 4 settembre alle 18.00 vedrà la partecipazione del regista Terry Gilliam e dello scienziato Valerio Rossi Albertini. Inoltre alcuni classici del cinema sono stati reinterpretati da grandi maestri del fumetto italiano per la Mostra: “Il Cinema rovinato dal cambiamento climatico”.

Grande spazio anche all’importanza di una filiera sostenibile per il cinema, dalle produzioni alle sale cinematografiche con l’incontro “Sustainable Screens – Efficienza energetica e sostenibilità per il sistema delle sale cinematografiche italiane”, in programma il 3 settembre all’Italian Pavilion presso l’Hotel Excelsior.

La consegna del Green Drop Award 2019 si svolgerà venerdì 6 settembre nella Sala Tropicana dell’Hotel Excelsior presso la Fondazione Ente dello Spettacolo.