Monica Bellucci a Venezia 76 con lo scandaloso “Irréversible”

Presentato fuori concorso con un nuovo montaggio e in versione integrale

Monica Bellucci grande protagonista oggi alla 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con lo scandaloso “Irréversible”, presentato fuori concorso con un nuovo montaggio e in versione integrale. Diretto da Gaspar Noé e girato nel 2002 con Vincent Cassel, ex compagno e padre delle sue figlie.

“Trovo questa nuova versione di ‘Irréversible’ ancora più forte – ha dichiarato l’attrice – Mette più in evidenza la bellezza e la mostruosità dell’essere umano… Dopo una proiezione di questo nuovo montaggio, alcune donne sono uscite dalla sala molto scosse. Mi hanno chiesto: perché hai scelto di fare un film come questo? Era una domanda troppo a bruciapelo, allora ho rubato una frase a Isabelle Huppert: dentro un’attrice ci sono tante fate che dormono; quando un’attrice dice di sì a un film, quella fata si risveglia… Da giovane facevi tutto con la pancia, solo ora che invecchi vedi il puzzle dei film che hai scelto. Io oggi li metto insieme. ‘Irréversible’ ma anche ‘Malèna’, e ‘La Passione di Cristo’, storie di donne da sole in un mondo di uomini, ciascuna di loro deve fare una sua guerra personale. Oggi vedo che era tutto collegato”.

Photo: Getty Images