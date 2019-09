Venezia 76: domani al Lido il party di Ciak

Tra star e glamour, l’obiettivo è uno solo: confermare il legame sempre più forte con il mondo del cinema. Ospiti attesi Luca Marinelli, Terry Gilliam, Emir Kusturica e la madrina della Mostra Alessandra Mastronardi.

Domani sera, lunedì 2 settembre, alla 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia torna l’atteso party di Ciak, il mensile del cinema italiano diretto da Flavio Natalia, edito da Visibilia.

Il party, che avrà luogo al Lido di Venezia alla Terrazza Biennale, non smentirà il suo tradizionale tocco che mette insieme pop e glam, professionisti del cinema e celebrities. Con l’obiettivo di confermare il legame sempre più forte con il mondo del cinema.

Sarà presente Campari con i suoi cocktail che accompagneranno gli invitati della festa.

Con le star italiane e internazionali, l’edizione 2019 del party animerà la notte dei festivalieri alla Mostra e sarà inoltre occasione per festeggiare il cinema. Tanti gli ospiti attesi, tra questi: Alessandra Mastronardi, madrina di #Venezia76, Terry Gilliam, Emir Kusturica, Luca Marinelli, Isabella Ragonese, Matilde Gioli, Costanza Quatriglio, Lodo, Silvio Orlando e molti altri.

Tra le curiosità della festa l’esposizione dell’abito disegnato da Ellen Mirojnick che Angelina Jolie indossa in “Maleficent – Signora del Male”, in uscita nelle sale italiane il 17 ottobre 2019. In occasione del party, Disney Italia fa sbarcare l’iconico abito alla Mostra del Cinema di Venezia.

A rendere ancor più movimentata ed esclusiva la serata contribuirà il sound del dj set Max Gigliotti, Resident Twiga Beach Club.

Si ringrazia per il supporto Calabria Film Commission, Cotril, Damilano e Petrelli.