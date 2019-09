Successo a Toronto per “Il Traditore” di Marco Bellocchio

Il film con Pierfrancesco Favino sarà distribuito presto in America da Sony Pictures Classics

L’Elgin Theatre tutto esaurito per la prima proiezione del film “Il Traditore” (The Traitor) al Toronto International Film Festival che inaugura la sezione Masters e inizia così al meglio il suo percorso oltreoceano. Tanti applausi e tante domande da parte del pubblico alla fine della proiezione per l’attore protagonista Pierfrancesco Favino e il regista Marco Bellocchio. Il film avrà altre tre repliche fino a domenica.

Prosegue dunque il percorso internazionale del film prodotto da Ibc Movie, Kavac Film con Rai Cinema. Dopo le vendite in più di 70 paesi e gli inviti nei più importanti festival al mondo tra cui il BFI di Londra, Busan, San Pietroburgo, Shanghai, il film sul pentito Tommaso Buscetta si appresta a sbarcare negli Stati Uniti dove a ottobre parteciperà al New York Film Festival, a novembre all’American Film Market di Los Angeles per poi uscire nelle sale delle principali 50 città americane a dicembre.

Michael Barker, presidente di Sony Pictures Classics, distributore statunitense del film ha dichiarato: “È stato un debutto eccellente qui a Toronto e siamo molto orgogliosi con Sony Pictures Classics di distribuire negli USA ‘Il Traditore’ del maestro Marco Bellocchio. Non vediamo l’ora di far arrivare sugli schermi statunitensi questo film che riteniamo definitivo nella cinematografia sulla mafia, un film che siamo certi andrà incontro al gusto del nostro pubblico”.