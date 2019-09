Da Venezia a Roma dall’11 al 24 settembre

Nei cinema romani in anteprima i film della 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

All’interno del progetto “Il cinema attraverso i Grandi Festival” torna la rassegna Da Venezia a Roma (11-24 settembre 2019), appuntamento conclusivo nonché il più atteso tra quelli organizzati da ANEC Lazio, iniziati a giugno con “Le vie del Cinema – Da Cannes a Roma” e proseguiti a settembre con “Locarno a Roma”.

Evento particolarmente atteso dagli appassionati di cinema, l’iniziativa fa parte del programma dell’Estate Romana, è promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita Culturale e realizzata in collaborazione con SIAE, con il contributo della Regione Lazio per la promozione dei Fondi Europei.

Organizzata da ANEC Lazio con la collaborazione di Fondazione Cinema per Roma / CityFest, la rassegna propone una selezione di titoli provenienti dalle varie sezioni della 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, tutti proiettati in versione originale con sottotitoli in italiano.