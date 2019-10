“Mercy”, debutto book-trailer al Comic-Con di New York

Il fumetto horror gotico di Mirka Andolfo verrà lanciato nel 2020

La creatrice di fumetti italiana Mirka Andolfo – nota per il lavoro su “Bombshells” e “Hex Wives” di DC, per non parlare del suo “Unnatural” – ha suscitato l’ennesimo clamore grazie al book-trailer di “Mercy”, presentato al Comic-Con di New York, una delle principali convention statunitensi dedicate al mondo dei comics.

La sua nuova serie horror-gotica, che verrà lanciata a fine ottobre a Lucca Comics & Games, è realizzata con attori veri, chiamati a recitare in inglese su un set che riproduce in chiave oscura le ambientazioni decadenti di una città del Klondike, Woodsburgh, attraversata dalla febbre della Corsa all’oro. È in questo scenario, infatti, che si muove Lady Hellaine, la protagonista della storia, un’affascinante e inquietante creatura femminile che cela una natura perversa e mostruosa.

“Mercy” uscirà a livello internazionale nel 2020, a partire dall’Italia, dove Panini farà il suo debutto nella serie a novembre. Da lì, il libro sarà pubblicato nel 2020 sia da Glénat in francese, sia da Image Comics in inglese.

Il trailer live-action del progetto, scritto da Diego Malara e diretto da Andrea Scaglione, vede Alessandra Corradini nei panni di Lady Hellaine e Nicola Nocella nel ruolo di un sacerdote.