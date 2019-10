Cinema italiano in Germania con l’Italian Film Festival Berlin

In programma l’anteprima del film “Il Traditore” e un omaggio dedicato alle sorelle Alba e Alice Rohrwacher. Tra gli ospiti Luigi Lo Cascio, Marco Müller, Marco Tardelli e Calcutta.

Dal 13 al 17 novembre 2019 torna, presso la Kulturbrauerei della capitale tedesca, la sesta edizione dell’Italian Film Festival Berlin.

Il festival presenta sette film in anteprima e un omaggio alle sorelle Alba Rohrwacher e Alice Rohrwacher. In programma “Il Traditore” di Marco Bellocchio (film designato dall’Italia alla corsa per l’Oscar come miglior film straniero), “Il Primo Re” di Matteo Rovere, “La mafia non è più quella di una volta” di Franco Maresco, “Santiago, Italia” di Nanni Moretti, “Il Campione” di Leonardo D’Agostini, “L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca, “Bangla” di Phaim Bhuiyan.

Luigi Lo Cascio, Leonardo D’Agostini, Marco Tardelli, Filippo Gravino, Paolo Zucca e Jacopo Cullin sono tra gli ospiti di questa sesta edizione.

Anche quest’anno il pubblico assegnerà il Premio Italia (promosso da Enit, tra i principali partner del festival) che sarà annunciato domenica 17 novembre dopo la proiezione di “Le Meraviglie” di Alice Rohrwacher che darà il via alla retrospettiva, serata durante la quale interverrà la regista per un saluto e incontro con il pubblico via Skype.

Una serie di eventi speciali e collaterali che partiranno la prima settimana di novembre per concludersi a ridosso del Natale, accompagnerà il programma del festival. Si parte venerdì 8 novembre con la masterclass di Marco Müller alla Freie Universität per poi proseguire con la retrospettiva omaggio – dedicata quest’anno alle sorelle Rohrwacher – che proporrà in tre cinema di altrettanti quartieri della capitale tedesca (Il Kino, Bundesplatz Kino e Lichtblick Kino) cinque titoli della loro filmografia fino al 21 dicembre.

Evento speciale di questa edizione sarà il concerto, parte dell’European Tour 2019, di Calcutta che si esibirà lunedì 2 dicembre alla Festsaal Kreuzberg.

Altra novità di quest’anno sono i business days, Da Roma a Berlino – promossi da ANICA e ICE – che il 14 e il 15 novembre faranno incontrare nei locali del Cinestar della Kulturbrauerei produttori, distributori e addetti ai lavori italiani e tedeschi in una due giorni di presentazioni e workshop.

L’Italian Film Festival si estenderà anche al primo semestre del 2020 con un programma di presentazioni in anteprima di film italiani.

L’Italian Film Festival Berlin è organizzato dal Tuscia Film Festival in collaborazione con l’Agenzia Nazionale del Turismo Enit, il locale Istituto Italiano di Cultura e l’Ambasciata d’Italia. Tra i partner istituzionali il MiBACT, l’ANICA, l’ICE e l’Assessorato al Turismo della Regione Lazio.

Per maggiori informazioni: www.italianfilmfestivalberlin.com