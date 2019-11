Afrodite Shorts il 4 e 5 dicembre

Torna il festival italiano dedicato ai cortometraggi a tematica femminile e diretti da registe



Photo: Miriam Leone / A cup of coffee with Marilyn

Il 4 e 5 dicembre 2019 si svolgerà la quarta edizione di Afrodite Shorts, principale festival italiano dedicato ai cortometraggi a tematica femminile o diretti da registe. Promossa dall’Associazione Donne nell’Audiovisivo – WIF Italy, sempre attenta allo scouting del talento femminile nel cinema, la manifestazione si svolgerà al Teatro OFF OFF di Roma (via Giulia 20). La giuria sarà composta dalla regista Paola Randi (presidente) e dalle attrici Anna Ferzetti e Claudia Potenza.

La Direzione Artistica del festival ha selezionato 20 cortometraggi tra le numerose proposte del 2019 che si sono iscritte tramite la piattaforma FilmFreeway. In questa Shortlist la giuria sceglierà il Miglior Corto, la Miglior Attrice, il Miglior Corto su Tematiche Femminili (regista uomo o donna), il Miglior Corto di Animazione ed una eventuale Menzione Speciale.

Questi i corti nella Selezione Ufficiale 2019:

“Supereroi senza superpoteri” di Beatrice Baldacci

“In Her Shoes” di Maria Iovine

“In zona Cesarini” di Simona Cocozza

“A cup of coffee with Marilyn” di Alessandra Gonnella

“Delitto Naturale” di Valentina Bertuzzi

“Il Fagotto” di Giulia Giapponesi

“Offro io” di Paola Minaccioni

“Immacolata concezione” di Alessandra Salvoldi

“Blackout” di Giuseppe Rasi

“Vittoria per tutti” di Elia Bei

“She fights” di Nicola Martini

“Hand in the cap” di Adriano Morelli

“Storie di straordinaria ordinarietà” di Giancarlo Scarchilli

“La scelta” di Giuseppe Alessio Nuzzo

“Soffio” di Nicola Ragone

“Kinky Kitchen” di Bea Holler (animation)

“Out of range” di Yijia Cao, Cecile Guillard, Lana Choukroune (animation)

“Tandem” di Vivian Altman (animation)

“Song Sparrow” di Farzaneh Omidvarnia (animation)

“The god of small things” di Deborah Kelly (animation)

La Shortlist che concorrerà al Premio Miglior Corto Internazionale assegnato dall’Associazione Donne nell’Audiovisivo – WIF Italy:

“The role” di Farnoosh Samadi

“Exam” di Sonia K. Hadad

“Hatsu” di Rita Iris Prieto Matzuki

“Burp” di Colette Burson

“Homemade” di Zulma Rouge

“La Lettre” di Katherine Harrold e Celtill Jalaber

L’associazione quest’anno ha assegnato il Premio Scuole al corto “La Viaggiatrice” di Ludovica Zedda (Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni).

Afrodite Shorts è sostenuto dal MiBACT, NuovoImaie e Roma Lazio Film Commission e patrocinata da APA e Luce Cinecittà.