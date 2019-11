“For Sama” trionfa al MedFilm Festival

Tutti i vincitori della 25esima edizione

Venerdì 15 novembre si è svolta la cerimonia di premiazione della 25esima edizione del MedFilm Festival che proseguirà fino al 21 novembre con proiezioni e incontri letterari. Questa speciale edizione ha visto la partecipazione di numerosi ospiti nazionali e internazionali per un programma ricco e variegato: 94 film per 36 paesi, eventi di approfondimento, incontri letterari ed esposizioni.

Il Medfilm Festival ha consegnato un Premio Speciale per meriti artistici, al regista Antonio Capuano, “per aver raccontato l’infanzia e l’adolescenza come parte essenziale della nostra esistenza e del nostro mondo, per aver dipinto una Napoli inattesa, mai piegata agli stereotipi e al folklore, per aver sperimentato modi, stili e forme del cinema attraverso quelle ‘correnti oblique’ capaci di passare dal barocco di Pianese Nunzio al realismo di La Guerra di Mario e Bagnoli Jungle fino al surrealismo di Sofialorèn”.

Tra gli ospiti italiani Mario Martone che ha presentato il suo ultimo lavoro “Il Sindaco del Rione Sanità”, e Pietro Marcello, protagonista di una intensa masterclass presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università La Sapienza di Roma, e la proiezione di “La bocca del lupo” e “Bella e perduta”.

Mario Morcone, Direttore del CIR – Consiglio italiano per i rifugiati, ha consegnato il Premio Koiné 2019 a Comunità di Sant’Egidio e Federazione delle Chiese Evangeliche: “Grazie alla forte spinta al dialogo interreligioso, la Comunità di Sant’Egidio e la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia hanno dato vita alla nascita di corridoi umanitari che portano in salvo legalmente, dunque senza rischi per l’incolumità fisica, uomini, donne e bambini in fuga da dittature, guerre e carestie”.

Di seguito tutti i vincitori della 25esima edizione del Medfilm Festival:

CONCORSO AMORE E PSICHE

La Giuria del Concorso Ufficiale, composta da Pappi Corsicato, Paola Randi, Mario Sesti e Giovanni Pompili, ha decretato:

PREMIO AMORE E PSICHE PER IL MIGLIOR FILM

For Sama di Waad Al-Khateab e Edward Watts (UK / Siria).

“Uno sconvolgente diario che ti fa entrare nel vissuto quotidiano di una delle più inaccettabili tragedie contemporanee. A fronte di uno sguardo oggettivo e documentario, tagliente ed efficace, ciò che resta nella memoria, grazie all’attento lavoro di edizione, è un’umanità vibrante ed empatica capace di sopravvivere in condizioni così avverse. Difficile conservare la propria indifferenza dopo averlo visto”.

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA

A Tale of Three Sisters di Emin Alper (Turchia / Germania / Paesi Bassi / Grecia).

“La polifonia romanzesca dei personaggi, la suggestione culturale e ambientale, la provvista di sfumature psicologiche e narrative, ne fanno un’opera dal peso specifico non ordinario le cui implicazioni di genere sono mirabilmente dissolte nella narrazione”.

PREMIO ESPRESSIONE ARTISTICA (ex aequo)

Tlamess di Ala Eddine Slim (Tunisia / Francia) e All This Victory di Ahmad Ghossein (Libano / Francia / Qatar).

“La forza compositiva dell’inquadratura e la libertà dello sguardo, così come l’originalità del soggetto e le implicazioni drammaturgiche della sceneggiatura, sono i tratti di linguaggio e di creatività che rispettivamente di Tlamess e All This Victory la giuria ha pensato di premiare e segnalare”.

PREMIO DIRITTI UMANI AMNESTY INTERNATIONAL

Nel 40° anniversario della Convenzione Onu sull’eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne, Amnesty ha deciso di conferire il Premio per i Diritti Umani ad un film presentato nell’ambito della manifestazione.

Il vincitore è For Sama di Waad Al-Khateab e Edward Watts (UK / Siria).

“Questo intenso documentario ci ricorda che, mentre tutti già parlano del dopoguerra, la guerra in Siria non è affatto terminata. For Sama descrive nel modo più drammatico possibile l’efficacia della principale tattica usata dalle forze siriane durante il conflitto: assedio, bombe e fame fino alla resa. Una tattica che ha causato sofferenze infinite ai civili, alla quale anche la nascita di una figlia, lungi dall’essere un atto irresponsabile, diventa un atto di resistenza”.

CONCORSO METHEXIS

La Giuria del Concorso Internazionale Cortometraggi, composta da 8 studenti di scuole di cinema di Tunisia, Marocco, Libano, Francia, Spagna e Italia, e 4 rappresentanze di detenuti degli istituti di pena coinvolti nel progetto Methexis (Casa di Reclusione Roma Rebibbia, Terza Casa Roma Rebibbia, CC Femminile Roma Rebibbia, CC Nuovo Complesso Roma Rebibbia), ha decretato:

PREMIO METHEXIS PER IL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO (ex aequo)

Autumn Waltz di Ognjen Petkovic (Serbia / USA).

“Anche se si tratta di una storia locale su un evento storico, è una favola universale filmata con poesia e che lascia gli spettatori con tantissime immagini dense e forti impresse nella mente. Ogni elemento nel film è costruito perfettamente e contribuisce a renderlo un indimenticabile ritratto della crudeltà umana, ricco però di tracce di speranza”.

Nefta Footbal Club di Yves Piat (Tunisia / Francia).

“Abbiamo scelto di premiare questo corto per la sua capacità di miscelare sapientemente il dramma con un tono umoristico, senza scadere nel retorico. Il finale ha un forte effetto catartico, cambiando punto di vista e andando contro l’immaginario comune. Inoltre ha descritto in modo originale l’aspetto più importante: la fatalità è più forte del destino che ognuno di noi cerca di costruirsi”.

PREMIO CERVANTES ROMA AL CORTOMETRAGGIO PIÙ CREATIVO

Intense Practice to Improve Performance di Yasser Shafiey.

“Una black comedy che conduce una gag ‘locale’ ad un livello universale, riuscendo a parlare di un tema complesso con incredibile semplicità”.

MENZIONI SPECIALI

Dia de fiesta di Sofia Bost (Portogallo).

Omé (My Mother) di Wassim Geagea (Libano / Qatar).

PREMI COLLATERALI

WWW: WALK WITH WOMEN

Le Giurie del concorso WWW – Walk With Women (realizzato con il Dipartimento per le Pari Opportunità per combattere la violenza di genere) – composte da Valerio Burli, Rossella Inglese e Benedetta Valabrega (cortometraggi) e da Zeno Colantoni, Flaminia Lera e Giorgio Nasti (fotografie) – hanno decretato: Miglior Cortometraggio The Role di Farnoosh Samadi; Menzione Speciale In Her Shoes di Maria Iovine; Migliore Fotografia Love Suicide di Lalula Vivenzi.

PREMIO PIUCULTURE

Organizzato con il giornale online PiuCulture e assegnato da Bassirou Ballde (Guinea), Dhegar Rafael Cordero Graterol (Venezuela), Alessandra Dudu (Romania) e Aida Mehboudi (Iran), ha decretato vincitore: A Tale of Three Sisters di Emin Alper (Turchia / Germania / Paesi Bassi / Grecia).

PREMIO DELLE GIURIE UNIVERSITARIE

Gli studenti delle Università La Sapienza (Dipartimento Istituto italiano di studi orientali, Dipartimento di Storia dell’Arte e Spettacolo), Tor Vergata (Dipartimento di Storia Patrimonio Culturale Formazione e Società), Roma Tre (Dipartimento di Filosofia, Comunicazione, Spettacolo), John Cabot University e della Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volontè, hanno deciso di assegnare i seguenti premi: Miglior Film For Sama di Waad Al-Khateab e Edward Watts (UK / Siria); Menzioni Speciali Western Arabs di Omar Shargawi (Danimarca / Paesi Bassi) e The August Virgin di Jonás Trueba (Spagna); Miglior Cortometraggio Autumn Waltz di Ognjen Petkovic (Serbia / USA); Menzioni Speciali Ellinikion di Konstantinos Prepis (Grecia) e Omé (My Mother) di Wassim Geagea (Libano / Qatar).

PREMIO CIRCOLI DI LETTURA DELLE BIBLIOTECHE DI ROMA

La Giuria, composta da cinque membri in rappresentanza di quattro Circoli di Lettura delle Biblioteche di Roma (Biblioteca Europea, Biblioteca Flaminia, Biblioteca Giordano Bruno e Casa delle traduzioni), ha decretato vincitore: For Sama di Waad Al-Khateab e Edward Watts (UK / Siria).