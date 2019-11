Torna “Il Mese del Documentario”: selezionati quattro titoli, due sono italiani

Apre la rassegna il 28 novembre “The Cave” del regista siriano candidato all’Oscar Feras Fayyad

Torna dal 28 novembre 2019 al 27 gennaio 2020 Il Mese del Documentario, sesta edizione, il festival diffuso sul tutto il territorio nazionale diretto da Pinangelo Marino, direttore Quaderno del Cinemareale, e coordinato da Maud Corino.

L’appuntamento annuale dedicato al grande cinema documentario contemporaneo è organizzato da Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani con il supporto di MiBACT – Direzione Generale Cinema, Regione Lazio, in collaborazione con Casa del Cinema, Zetema, Kinema – Associazione Culturale, e con il patrocinio dell’Università di Roma Tre Dipartimento Filosofia Comunicazione Spettacolo.

La rassegna proporrà quattro importanti titoli su temi attuali, quattro film che raccontato storie collettive e individuali del nostro mondo contemporaneo. Il cinema documentario sta assumendo sempre più centralità nel pianeta culturale della nostra società ed è sempre più ampio il pubblico che mostra interesse per questa forma di racconto del reale, di cui la produzione italiana rappresenta un punto di riferimento internazionale.

Due i titoli Italiani selezionati: “Non è sogno” di Giovanni Cioni, premiato al Festival dei Popoli, festival tra i più antichi dedicati al cinema documentario la cui 60esima edizione si è chiusa a Firenze il 9 novembre, e “Una Primavera” di Valentina Primavera, il film che ha rappresentato l’Italia nei più importanti festival internazionali, come HotDocs, DoK Leipzig, ZagrebDox. E due internazionali candidati agli Oscar: “The Cave” di Feras Fayyad e “One Child Nation” di Nanfu Wang e Jialing Zhang.

Partendo dalla Casa del Cinema di Roma, i documentari si sposteranno al Cinema Beltrade di Milano, al Cinema Astra di Napoli, al Cinema Lumière della Cineteca di Bologna, al Cinema Rouge et Noir di Palermo, al Cinema La Compagnia di Firenze e al Cinemazero di Pordenone.

Si inizia alla Casa del Cinema il 28 novembre alle 21.00 con “The Cave” del regista siriano Feras Fayyad già candidato all’Oscar 2018 con “Last Man in Aleppo”. Il regista torna nel suo paese natale per seguire una squadra di dottoresse che curano instancabilmente le vittime in un ospedale sotterraneo mentre combattono il sessismo sistemico. Contemporaneamente il film sarà presentato al Cinema Beltrade di Milano il 28 alle 21.30. Si sposterà poi al Cinema Astra di Napoli il 29 novembre alle 20.30, al Cinema Lumière di Bologna l’11 dicembre alle 20.00, a La Compagnia di Firenze il 16 gennaio 2020 alle 21.00, al Cinema Rouge et Noir di Palermo il 22 gennaio alle 19.00 e infine al Cinemazero di Pordenone il 23 gennaio alle 20.45. “The Cave” sarà in onda su National Geographic (Sky, 403) in primavera.

Tutte le info sul sito ufficiale: http://ilmese2019.documentaristi.it/