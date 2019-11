Linea d’Ombra Festival, Maradona è megli’e Pelè?

Resta questo uno dei più grandi quesiti della storia del calcio. A Salerno si cercherà la risposta.

Linea d’Ombra Festival 2019 si svolgerà a Salerno dal 17 al 21 dicembre 2019, sotto la direzione artistica del giornalista e critico cinematografico Boris Sollazzo, del videomaker e regista Luigi Marmo e del presidente di Linea d’Ombra Peppe D’Antonio. Edizione che vedrà una incursione nel calcio, per dare una risposta a una delle domande più complesse della storia del pallone.

Maradona è megli’e Pelè? I più grandi cronisti ed esperti se lo chiedono da anni, ognuno ha la sua opinione, supportata da prove più o meno empiriche. La cosa certa è che entrambi hanno avuto una bella carriera cinematografica.

Pelè anche come attore, protagonista della più famosa rovesciata della storia del grande schermo, in “Fuga per la vittoria” di John Huston.

Diego Armando Maradona il cinema lo ha affascinato con la sua personalità istrionica, geniale, controversa, luce e ombra, per l’appunto, per questo il festival salernitano ha deciso di sezionarlo proprio attraverso i film che gli sono stati dedicati.

A partire dal più recente, “Diego Maradona”, documentario sugli anni napoletani del Pibe de Oro diretto da Asif Kapadia, il regista inglese già premio Oscar per “Amy”. E il fatto che il campione argentino abbia fatto colpo su registi pluripremiati è significativo, non a caso “Maradona by Kusturica” è il racconto di due geni sregolati, un campione del mondo e un vincitore di due Festival di Cannes. Sarà questo uno dei tanti argomenti che Boris Sollazzo affronterà con ex calciatori del Napoli, giornalisti, studiosi e registi, il 17 dicembre, serata di apertura del festival.

Non mancheranno voci dalla sua terra, l’Argentina, quelle di Carlos Sorin (regista di “El Camino de San Diego”) e Javier Vazquez (“Amando a Maradona”). In Italia, patria d’adozione per Diego, è stato Marco Risi a raccontare le sue gesta e i suoi trionfi, ma anche eccessi e dolori, usando il linguaggio della finzione in “Maradona – La mano de D10S”.

