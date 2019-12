Alice nella Città, al via “Non solo per fiction”

Dal 2 al 5 dicembre Alice entra nelle scuole del Lazio per parlare di mafia e legalità con Alessandro Roja, Daniela Virgilio, Anna Foglietta, Federica Sabatini e Angela Curri



Photo: Daniela Virgilio e Alessandro Roja / Alice nella Città

Roma, 2 dicembre 2019 – Parte oggi grazie a supporto del MIUR e del MiBACT “Non solo per fiction”, il nuovo progetto educativo di Alice nella Città.

Dal 2 al 5 dicembre Alice nella Città, partendo dal presupposto che la scuola può e deve educare alla legalità, e che non è possibile rimanere in silenzio ed inerti difronte a quello che sta succedendo nella nostra città, discuterà di mafia nei e con i licei romani J.F. Kennedy e E. Montale, attraverso le serie televisive amate dai più giovani insieme ai loro protagonisti, a giornalisti e a magistrati.

“Siamo convinti che partire dai giovani sia fondamentale per costruire gli anticorpi capaci di resistere alla criminalità organizzata e fare rete nel territorio”, dichiarano Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, direttori di Alice nella Città.

Partendo dalle immagini si cercherà di ricostruire gli episodi di cronaca e di contestualizzare i fatti, sconnettendo diversi piani di analisi (economico-sociali, culturali e politici), distinguendo gli aspetti oggettivi delle biografie personali e familiari dalla finzione, si racconterà la mafia smitizzandola insieme ai tanti protagonisti che la combattono tutti i giorni.

Grazie alla collaborazione con l’Associazione Produttori Audiovisivi – APA, il progetto attingerà alla library dei maggiori network nazionali e coinvolgerà negli incontri i produttori che hanno realizzato le serie, mentre grazie alla collaborazione con il mensile Ciak si curerà la redazione di testi critici e approfondimenti.

L’Osservatorio Regionale per la Legalità supporterà il progetto coinvolgendo negli incontri magistrati ed esperti, proseguendo nelle scuole il percorso già avviato insieme l’estate scorsa a Tor Bella Monaca con l’arena estiva R-estate a Torbella allestita a Piazza Castano.

Verranno così analizzate non solo le serie che sono entrate maggiormente nell’immaginario dei giovani, ma anche la criminalità organizzata tra gli anni ’70 e gli anni ’90. Saranno mappati diversi quartieri di Roma da Centocelle al Pigneto, da Ostia al Centro Storico in un’andata e ritorno tra realtà e finzione da “Romanzo Criminale” a “Suburra”, passando per “La mafia uccide solo d’estate”. Si discuterà di mafia a 360 gradi dai fatti romani alla strage di via D’Amelio.

Interverranno gli attori Daniela Virgilio, Alessandro Roja, Federica Sabatini, Anna Foglietta e Angela Curri, Edoardo Levantini (Commissione Antimafia), Gianpiero Cioffredi (presidente dell’Osservatorio per la Legalità della Regione Lazio) e Fabia Bettini e Gianluca Giannelli (direttori di Alice nella Città).

La rassegna è realizzata dalla ACPlaytownRoma, in coproduzione con l’Associazione Produttori Audiovisivi – APA, in collaborazione con Ciak, l’Osservatorio Regionale per la Legalità della Regione Lazio ed è rivolta alle scuole del Lazio grazie al sostegno di MIUR e del MiBACT.

Il programma completo di “Non solo per fiction”:

2 DICEMBRE LICEO MONTALE ORE 9.00 – 13.00

1° e 2° episodio della prima stagione di “Romanzo Criminale – La serie”. A seguire incontro con gli attori Daniela Virgilio e Alessandro Roja, insieme al mensile Ciak e Alice nella Città.

3 DICEMBRE LICEO MONTALE ORE 9.00 – 13.00

3° e 4° episodio della prima stagione di “Romanzo Criminale – La serie”. A seguire incontro con Edoardo Levantini della Commissione Antimafia, realizzato insieme all’Osservatorio per la Legalità della Regione Lazio e Alice nella Città.

4 DICEMBRE WEGIL ORE 11.00 – 14.00

PARTECIPANO GLI STUDENTI DEL LICEO KENNEDY

1° e 2° episodio della seconda stagione di “Suburra – La serie”. A seguire incontro con l’attrice Federica Sabatini e Gianpiero Cioffredi (presidente dell’Osservatorio per la Legalità della Regione Lazio) e Alice nella Città.

5 DICEMBRE CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE ORE 11.00 – 14.00

PARTECIPANO GLI STUDENTI DEL LICEO KENNEDY

1° e 2° episodio di “La mafia uccide solo d’estate – La serie”. A seguire incontro con Anna Foglietta e Angela Curri insieme al mensile Ciak e Alice nella Città.