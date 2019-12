Corto Dorico: trionfa “Sol de Agosto” di Franco Volpi

A scegliere il vincitore Pupi Avati, Claudio Giovannesi e i carcerati di sei case di reclusione. Premio Giuria Giovani a “La scomparsa di mia madre” di Beniamino Barrese.

“Sol de Agosto” di Franco Volpi vince la XVI edizione di Corto Dorico Film Fest, un’edizione da record con 530 film brevi in concorso da 50 paesi del mondo, oltre 1.700 biglietti venduti per 26 film in programmazione e 5.000 presenze complessive in 9 giorni di manifestazione.

Ad assegnare il Premio “Stamira” al Miglior Cortometraggio di Corto Dorico 2019 è stata una giuria composta da Pupi Avati (presidente) e Claudio Giovannesi al termine della finale svoltasi sabato 7 dicembre alla Mole Vanvitelliana di Ancona.

“Quando il cinema – sostengono Avati e Giovannesi nella loro motivazione – riesce a penetrare all’interno di un rapporto così delicato come quello tra un figlio e una madre malata, l’emozione che suscita è profondissima e definitiva. La nostra giuria premia Franco Volpi per la sua sensibilità e la straordinaria capacità di controllo del mezzo cinematografico”.

Anche Nie Wiem ha scelto “Sol de Agosto” di Franco Volpi per il Premio Miglior Cortometraggio d’impegno sociale, “per aver saputo raccontare, con scrittura, fotografia e recitazione ineccepibili, una struggente relazione madre-figlio messa a dura prova dalla malattia mentale e per aver saputo descrivere, con poche ma significative pennellate, il contesto di perdurante crisi economico-finanziaria dell’Argentina e i suoi effetti sulla salute e sugli affetti familiari stritolati dalla necessità della migrazione economica”.

È un poker di premi quello che si aggiudica “Sol de Agosto” grazie anche al Premio “La bellezza per tutti” di Polo9 e il Premio “Ristretti Oltre le Mura”, decretato dai carcerati, al termine di proiezioni in tutte e sei le case di reclusione, con il patrocinio del Garante dei diritti della persona regionale delle Marche.

In “Sol de Agosto” Javier, un espatriato argentino che vive in Europa, torna nella sua città natale Buenos Aires dopo la morte di suo padre per aiutare sua madre, Miriam, che soffre di problemi di salute mentale. Franco Volpi dopo aver studiato giornalismo all’Università di Palermo si trasferisce in Spagna, studia regia cinematografica presso la Scuola di Cinema “Ciudad de la Luz”, con Pablo Berger. Completa i suoi studi con un master in Cinema nella prestigiosa London Film School con Mike Leigh. Ha lavorato in diversi cortometraggi e documentari in formato digitale e in 16mm e 35mm. “Sol de Agosto” è il suo corto di laurea, il settimo come sceneggiatore e regista.

Tripla vittoria per “Indimenticabile” di Gianluca Santoni che si aggiudica il Premio Coop for Movies, il Premio CGS Agec Sentieri di Cinema e il Premio del Pubblico decretato dalla votazione del pubblico in sala.

“Egg” di Martina Scarpelli conquista la Giuria Giovani che le attribuisce il Premio Nazareno Re. “Refuge” di Federico Spiazzi si aggiudica il Premio della Critica Lardini.

Il Premio al miglior lungometraggio opera prima “UCCA Giovani – Salto in lungo”, che consiste nella circuitazione in una rete di sale nazionali partner di Corto Dorico, è attribuito dalla Giuria Giovani a “La scomparsa di mia madre” di Beniamino Barrese.

Ricordiamo che per la sezione internazionale il Premio “Short on rights / A Corto di Diritti” di Amnesty International Italia è andato a “Turning Ten” di Jaylan Auf (Egitto-Inghilterra), con una menzione speciale a “Sleepwalk” di Filipe Melo (Portogallo-Usa), e il Premio IIK “A Corto di Diritti” dalla Giuria Giovani di Corto Dorico a “Kofi and Lartey” di Sasha Rainbow (Nuova Zelanda).

“What I Do” di Gastone Clementi e Run, documentario in prima assoluta al festival sull’arte e la censura in Cina, è arrivato in finale grazie al Premio del Pubblico Corto Slam conquistato in semifinale.

Corto Dorico, diretto da Daniele Ciprì e Luca Caprara, alla sua XVI edizione, si è svolto ad Ancona dal 30 novembre all’8 dicembre. Il festival è co-organizzato dall’Associazione Nie Wiem e dal Comune di Ancona.



Sito Ufficiale: www.cortodorico.it