“Parasite” miglior film straniero ai César 2020, gli Oscar francesi

Credit: Neon

“Parasite” premiato anche ai César 2020, gli Oscar del cinema francese, come miglior film straniero e supera i 50 milioni di dollari al Box Office USA. Un risultato davvero straordinario per un film indipendente, oltretutto straniero. La pellicola di Bong Joon-ho potrebbe superare i 57 milioni di “La vita è bella” di Roberto Benigni.

Il film del regista sudcoreano ha incassato in tutto il mondo finora 223 milioni di dollari. In Italia “Parasite” ha superato i 5 milioni di euro, e solo l’emergenza del Coronavirus ha rallentato la sua corsa.

More hardware for Bong Joon Ho as his PARASITE wins Best Foreign Film at #Cesar2020 https://t.co/uNEgOC3IyB pic.twitter.com/s6KwPGiqE5

— NEON (@neonrated) February 28, 2020