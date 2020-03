Lo Short da oggi è in versione “wireless”

In attesa della decima edizione, fino al 28 marzo, una selezione dei migliori cortometraggi delle passate edizioni, liberamente disponibili sul sito e sui social

Venezia, 25 marzo 2020 – Nei giorni scorsi il Ca’ Foscari Short Film Festival aveva lanciato la campagna #IlMioMondoNonSiFerma, con un video che raccoglie messaggi pieni di vitalità e di speranza – rigorosamente da casa – di alcuni dei volontari che avrebbero dovuto partecipare, da oggi 25 al 28 marzo, alla decima edizione dello Short.

Aspettando di scoprire quali saranno le nuove date in cui si svolgerà l’edizione appena rimandata, il festival ha mantenuto la sua promessa e non si ferma davanti agli ostacoli del reale. Per questo partirà oggi una versione alternativa, tutta digitale, senza fili, senza costrizioni, libera e fieramente “wireless” per unire l’Italia – e il mondo – davanti a uno schermo di qualsiasi tipo, in attesa di poter tornare a godere della magia della sala cinematografica.

Da oggi alle 15.00, infatti, e fino a sabato 28 marzo – nelle giornate originariamente programmate per il festival – sui canali social e sul sito dello Short (http://cafoscarishort.unive.it/category/cfsff-wireless/) saranno resi disponibili oltre venti dei migliori cortometraggi che hanno partecipato al Concorso Internazionale negli ultimi anni, con opere che spaziano tra fiction, animazione e documentario e che includono anche alcuni dei passati vincitori, come lo spagnolo “La silla de la vida” di Carlos Valle (2016) e l’inglese “Amygdala” di George Graham (2017). Tutte le opere sono in lingua originale con sottotitoli in inglese, e per le quattro tratte del programma dello scorso anno saranno disponibili anche quelli in italiano.

A supportare questa iniziativa ci saranno inoltre una serie di ospiti delle passate edizioni che, chiamati a raccolta in questo momento di difficoltà anche per l’intera industria cinematografica, hanno risposto con entusiasmo all’appello dello Short realizzando appositamente dei video messaggi che saranno pubblicati ogni giorno, prima del normale programma di cortometraggi. Tra i tanti volti che negli anni sono passati per l’Auditorium Santa Margherita di Venezia, gli spettatori avranno il piacere di ritrovare, tra gli altri, i registi Patrice Leconte, Marcin Bortkiewicz, Roberta Torre e Luca Miniero, gli animatori Barry Purves e Fusako Yusaki, nonché la produttrice Keiko Kusakabe.

In attesa dello Short 10, arriva dunque la prima Wireless Edition!

Il programma delle proiezioni è disponibile al seguente link:

http://cafoscarishort.unive.it/ca-foscari-wireless-schedule/