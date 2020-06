“Being Eriko” al Biografilm Festival 2020

Un ritratto intimo della pianista classica e performer giapponese Eriko Makimura. Vincitore del Nordic:DOX Award al CPH:DOX di Copenaghen.

“Being Eriko”, ritratto intimo della pianista classica e artista performativa giapponese Eriko Makimura, scritto e diretto dal regista danese Jannik Splidsboel, arriva in anteprima internazionale al 16° Biografilm Festival, nella sezione Art & Music, in programma dal 5 al 15 giugno in streaming gratuito su MYmovies.

Prodotto dalla danese Sonntag Pictures, il film ha debuttato in anteprima mondiale al CPH:DOX di Copenaghen, tra i più importanti festival nel mondo dedicati ai documentari, dove si è aggiudicato il Nordic:DOX Award.

“Quando ero più giovane … l’essere pianista veniva prima, prima di essere Eriko. Ma ora è l’esatto contrario”. È così che Eriko Makimura si racconta all’inizio del film, descrivendo la sua severa e disciplinata infanzia, che la vede cominciare a suonare il piano a soli due anni e partecipare ai primi concorsi a cinque. Dopo aver eccelso nel suo percorso di pianista classica – tra i tanti premi, ricordiamo il Krzysztof Penderecki International Chamber Music Competition ottenuto nel 2007 a Cracovia in Polonia – Eriko decide di liberarsi dal suo passato, rifiutando una promettente carriera internazionale come concertista e iniziando a sperimentare altre forme di espressioni artistica.

Per cinque anni, Jannik Splidsboel la segue da vicino durante un tour che la porta in Danimarca, a Berlino, in Polonia e nella sua città natale, Kobe, in Giappone, mostrando le immagini delle sue particolarissime esibizioni – “Chamber Cabaret”, così le ha definite Eriko – un mix di performance e piano, di energia allo stato puro e potente creatività, che ipnotizza il pubblico, non abituato a questo tipo di esecuzioni nel mondo della musica classica. Attraverso le conversazioni di Eriko con colleghi e amici – in particolare quelle con la cara amica Ramona Macho, artista performativa e nota drag queen danese – otteniamo informazioni su come Eriko sia diventata un’artista e tutti i sacrifici personali che questo percorso ha richiesto.

Jannik Splidsboel è un pluripremiato regista e produttore danese, che si è formato tra Copenaghen e Roma. Ha diretto numerosi cortometraggi e documentari, invitati in più di 300 festival internazionali e distribuiti in tutto il mondo. Tra questi, “The Monster”, cortometraggio premiato al Giffoni Film Festival, e i due documentari “How Are You” (2011), sul duo di artisti Elmgreen & Dragset, e “Misfits” (2015) sulla dura realtà della gioventù LGBTQ nella cintura biblica americana, a Tulsa in Oklahoma, entrambi selezionati alla Berlinale nella sezione Panorama. Quest’anno Jannik Splidsboel è stato invitato dalla nuova direttrice di Biografilm, Leena Pasanen, a far parte del comitato di selezione del festival.

La proiezione di “Being Eriko”, organizzata in collaborazione con MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, è in programma per martedì 9 giugno, alle ore 17.00. Per accedere alla proiezione in streaming gratuito su MYmovies, è necessario prenotare un posto nella sala virtuale del festival, accedendo al sito www.mymovies.it e creando un account. La proiezione sarà disponibile per 24 ore a partire dalle 17.00 di martedì 9 giugno.

