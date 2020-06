FanoFellini dal 4 al 9 agosto a Rocca Malatestiana

Un omaggio della città di Fano e della Regione Marche, in occasione del centenario della nascita di Federico Fellini

In occasione del centenario della nascita di Federico Fellini, la città di Fano e la Regione Marche dedicano al grande Maestro un omaggio che metterà in luce il legame tra il regista e la città marchigiana. L’iniziativa, intitolata FanoFellini, si terrà dal 4 al 9 agosto nella suggestiva cornice della Rocca Malatestiana.

“Scommetto che sei di Fano”. Così Federico Fellini, con una battuta pronunciata da Marcello Mastroianni ne “La Dolce Vita”, menziona la città delle Marche che aveva avuto modo di conoscere. Il fratello Riccardo aveva frequentato il collegio dei Padri Carissimi e il padre Urbano si recava spesso a Fano per lavoro. Il rapporto tra Fellini e Fano è testimoniato da tanti documenti scritti dallo stesso regista, dai personaggi ricalcati su veri personaggi fanesi, così come dall’iniziale progetto di girare a Fano “I Vitelloni”, fino al mai realizzato “Viaggio con Anita”.

“Citata ne ‘La Dolce Vita’, in uno dei film più iconici della storia del cinema, la città di Fano e il suo rapporto con Fellini non si limita a questa pur già importante citazione, ma ha offerto al regista spunti preziosi che hanno contributo alla creazione del suo immaginario – dichiara Luca Caprara, uno dei promotori di FanoFellini – La presenza di Fano affonda le radici nella giovinezza del regista e trova conferma in tante pagine da lui scritte, in tante delle sue conclamate bugie, in alcuni personaggi di altri suoi film, persino in progetti cinematografici da realizzare, in parte, a Fano o che avessero Fano come elemento narrativo. Declinato solamente così però questo rapporto rischierebbe di ridursi alla ricognizione un po’ autoreferenziale di un territorio rispetto ad un grande artista. Invece l’omaggio che Fano ha deciso di fare a Fellini, in occasione del centenario dalla sua nascita, vuole essere il tentativo di far riemergere, attraverso cinema, musica, teatro e non solo, la memoria di un luogo e trasformarla oggi in un’emozione identitaria per una intera comunità”.

Le giornate di FanoFellini presenteranno un ricco palinsesto dove la programmazione cinematografica sarà affiancata da proposte musicali, incontri, ospiti, teatro e una mostra fotografica. La manifestazione sarà possibile grazie alla collaborazione di diverse realtà culturali e sociali del territorio, tra cui: Fano Jazz Network, TeatroLinguaggi, MEMO – Mediateca Montanari, Associazione Cante di Montevecchio.

FanoFellini è organizzata dall’associazione Laboratorio Geniale in collaborazione con il Comune di Fano – Assessorato alla Cultura, con il sostegno e il contributo della Regione Marche, la collaborazione della Cineteca di Bologna e del CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Main Sponsor di FanoFellini è Must Espresso Italiano, giovane torrefazione di Fano. FanoFellini rientra ufficialmente nel calendario delle celebrazioni nazionali di #Fellini100, di cui ha il patrocinio riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali.

Sito Ufficiale: www.fanofellini.it