In arrivo “Pierfrancesco Favino. Gli occhi della storia”, il primo libro dedicato all’attore

Il volume contiene saggi critici e testimonianze di Marco Bellocchio, Marco Tullio Giordana, Kasia Smutniak, Giuliano Montaldo, Ferzan Ozpetek e Maria Sole Tognazzi

Credit: Daniele Barraco

È in arrivo il primo libro su Pierfrancesco Favino. Il volume, a cura di Fabio Ferzetti e Federico Pommier Vincelli, si intitola “Pierfrancesco Favino. Gli occhi della storia” e contiene saggi critici, testimonianze e approfondimenti inediti sull’attore. Sarà pubblicato nella collana editoriale di MoliseCinema, edita da Cosmo Iannone Editore, e presentato in occasione della 18esima edizione del festival, che si svolgerà dal 4 al 9 agosto 2020 a Casacalenda, in provincia di Campobasso.

Attore dell’anno, fresco vincitore del David di Donatello per la sua interpretazione nel film “Il Traditore” di Marco Bellocchio, Pierfrancesco Favino è stato appena nominato tra i nuovi membri dell’Academy Awards.

Il libro ne ripercorre la carriera attraverso 11 saggi critici e le testimonianze di registi e colleghi. Tra queste un testo di Marco Tullio Giordana e interviste a Marco Bellocchio, Giuliano Montaldo, Ferzan Ozpetek, Kasia Smutniak e Maria Sole Tognazzi.

Gli 11 saggi, che analizzano la vasta filmografia dell’attore, sono firmati da Pedro Armocida, Elisa Battistini, Matteo Brighenti, Daniele Brogi, Francesco Castelnuovo, Alberto Crespi, Federico Gironi, Federico Pedroni, Federico Pontiggia, Ilaria Ravarino, Ermanno Taviani.

Il volume è completato da un’ampia e appassionante conversazione con i curatori in cui lo stesso Favino racconta se stesso e la sua idea di cinema, con ricordi, aneddoti, retroscena sui film interpretati e riflessioni sul ruolo dell’attore, sul rapporto con i registi, sulla storia italiana raccontata attraverso le sue interpretazioni. Da “Il Traditore” a “Hammamet”, vere e proprie “biografie di una nazione”, ai film corali, dai personaggi della Roma più oscura alle commedie, le pagine del libro ripercorrono una carriera lunga e variegata.

Dopo il libro su Elio Germano e quello su Alba Rohrwacher, MoliseCinema continua a esplorare il mondo degli attori, con un viaggio attraverso la carriera di uno tra i più talentuosi, eclettici e versatili interpreti del cinema italiano.

In un anno complesso come questo, a causa della pandemia, MoliseCinema si svolgerà in forma ibrida, in parte live e in parte online. Diretto da Federico Pommier Vincelli, il festival è organizzato dall’Associazione MoliseCinema. Promosso da Regione Molise e Comune di Casacalenda, ha il patrocinio e il contributo della Direzione Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Sito Ufficiale: www.molisecinema.it