Ca’ Foscari 2020: preapertura il 6 ottobre con Lorenzo Mattotti

La decima edizione del festival dedicato ai cortometraggi si svolgerà dal 7 al 10 ottobre in versione online e in presenza

ph: “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” di Lorenzo Mattotti

Il Ca’ Foscari Short Film Festival, in collaborazione con Fondazione di Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi e Hotel NH Venezia Rio Novo, è pronto a festeggiare la sua decima edizione. Il festival dei cortometraggi, interamente concepito, organizzato e gestito da un’università, dopo lo stop forzato causa lockdown riprogramma dal 7 al 10 ottobre 2020 una versione tutta nuova, in modalità online e in presenza, diventando un evento diffuso in città grazie alla partecipazione delle più note istituzioni veneziane e nel rispetto delle norme anti-Covid.

In tutte le sedi aderenti all’iniziativa i film verranno proiettati contemporaneamente all’Auditorium S. Margherita, dove ci saranno anche gli ospiti in presenza e un numero limitato di partecipanti. Allo stesso tempo, il tutto verrà anche trasmesso online. Per tutelare i partecipanti al festival e gli spettatori, saranno adottate tutte le misure anti-Covid previste dalle normative vigenti.

Le istituzioni che ospiteranno le proiezioni “diffuse” sono: M9 – Museo del Novecento, Fondazione Ugo e Olga Levi, la Casa del Cinema e il Centro Candiani del Comune di Venezia, Fondazione Querini Stampalia, Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ D’Oro, Museo di Palazzo Grimani, Museo Archeologico Nazionale, Fondazione Bevilacqua La Masa, Istituto Veneto, Concilio Europeo dell’Arte In Paradiso Art Gallery, Hotel NH Venezia Rio Novo.

Preapertura del festival il 6 ottobre con la proiezione del film di “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” di Lorenzo Mattotti, tratto da Dino Buzzati, alla presenza dell’autore.

Sito Ufficiale: http://cafoscarishort.unive.it