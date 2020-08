Nasce IDS Academy Series, dedicato alla serialità documentaria

Dal 27 al 30 settembre in Sardegna a La Maddalena

Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani annuncia le linee generali di IDS – Italian Doc Screenings 2020, tra i più importanti e consolidati mercati del documentario italiano, giunto alla 14esima edizione, dedicato all’internazionalizzazione e all’alta formazione del settore. Una vetrina internazionale, un laboratorio, una fucina del documentario italiano.

“Do The Right Move” è il claim scelto per questa 14esima edizione. Un invito, ma anche una provocazione in un momento in cui bisogna pensare in termini innovativi. Lo scopo è quello di ridefinire il posizionamento del documentario italiano nella geografia globale e nello scenario internazionale dell’audiovisivo in continua mutazione.

In questo contesto di grandi cambiamenti, IDS – oltre ai già consolidati appuntamenti di IDS Industry e IDS Academy – apre anche alla serialità documentaria, in risposta alle sollecitazioni, alle tendenze e agli orientamenti di un mercato internazionale in forte crescita.

Come si concepisce una serie “high end”? Quali sono gli slots? Chi sono i commissioning editors? Quali i fondi pubblici e le possibilità di co-produzione internazionale? Come far funzionare gli elementi creativi come re-enactments, archivi e animations in un progetto originale? Nasce così IDS Academy Series, primo appuntamento in Italia dedicato all’alta formazione di autori e produttori di documentari con un focus specifico sulla serialità documentaria, concepita e prodotta per gli slots di genere delle piattaforme e dei broadcaster internazionali.

Gli incontri, realizzati con il sostegno di Fondazione Sardegna Film Commission e nel rispetto delle normative vigenti in materia di Covid, si terranno a La Maddalena dal 27 al 30 settembre, alla presenza di Rai Documentari e di alcuni dei principali produttori e commissioning editor internazionali.

Con una particolare attenzione anche alla ricerca e alla contaminazione tra generi e linguaggi, Academy Series dedicherà inoltre uno spazio al confronto sulla scrittura e sul potenziale dei diversi approcci drammaturgici presenti nella serialità, sia documentaria che fiction. In collaborazione con il Premio Solinas (La Maddalena, dal 23 al 27 settembre), saranno realizzati panel e incontri che intersecheranno i due eventi: analisi di una scrittura che oggi, anche attraverso la grande serialità, sta trasformando il contesto produttivo globale e il modo di raccontare.

IDS Academy Series ospiterà un massimo di 15 partecipanti, autori e produttori di documentari italiani già con esperienza, con o senza proposta di progetto, che seguiranno approfonditi case studies su serie internazionali già prodotte, parteciperanno a confronti e discussioni con i loro realizzatori, panel con i professionisti, proiezioni, one-to-one con i tutor e momenti di networking.

La call for entry è aperta dal 5 agosto al 1° settembre 2020. Per maggiori informazioni e per partecipare alla call: www.italiandocscreenings.net.

IDS Italian Doc Screenings 2020, un unico grande progetto realizzato con il coordinamento generale di Adele Dell’Erario, si svilupperà in tre momenti: IDS Academy Series, a settembre, IDS Industry, a ottobre, IDS Academy, a fine novembre, e all’interno degli appuntamenti del Torino Film Industry.

Sono riconfermate le partnership di Apulia Film Commission e di Film Commission Torino Piemonte alle quali si aggiungono quelle della Fondazione Sardegna Film Commission e del Premio Solinas, che alla sua 35esima edizione sarà partner dei tre eventi IDS.

I direttori di IDS Academy Series saranno Pinangelo Marino e Stefano Strocchi. Mentre vengono riconfermati i direttori di IDS Industry: Agnese Fontana, Marco Visalberghi e Stefania Casini; e i direttori di IDS Academy: Edoardo Fracchia, Heidi Gronauer e Massimo Arvat.

IDS – Italian Doc Screenings è realizzato da DOC/it – Associazione Documentaristi Italiani, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – MiBACT, il sostegno di Apulia Film Commission, Film Commission Torino Piemonte, Fondazione Sardegna Film Commission, in collaborazione con Rai Documentari, ZELIG – School for Documentary, Television and New Media (ESoDoc), Premio Solinas. Dal 2019 DOC/it è affiliata a CNA.

Info: www.italiandocscreenings.net