Dal 13 al 20 settembre i-Fest

L’International Film Festival Calabria omaggia Federico Fellini. Nel manifesto ufficiale un’immagine tratta dal set di “Giulietta degli Spiriti”.

Dal 13 al 20 settembre 2020 si svolgerà i-Fest International Film Festival Calabria, evento culturale e cinematografico internazionale diretto da Giuseppe Panebianco, organizzato con il patrocinio e il sostegno del MiBACT in collaborazione con Rai Cinema Channel, CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia, Cineteca Nazionale, Università della Calabria e diversi partner nazionali e internazionali.

Il manifesto ufficiale del festival ritrae un’immagine iconica tratta dal set di “Giulietta degli Spiriti” e anticipa le tante attività dedicate al Centenario del Maestro Federico Fellini riconosciute dal Comitato delle Celebrazioni del MiBACT che patrocina l’evento e lo ha inserito nel calendario ufficiale “Fellini100”.

Gli eventi, tutti gratuiti, si svolgeranno al Castello Aragonese di Castrovillari (CS) che ospiterà anche la mostra “1920-2020 FELLINICENTO” del CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia. La mostra ripercorre alcune delle tappe professionali più rappresentative della carriera di Federico Fellini attraverso 40 immagini tratte da backstage, set, pellicole e momenti inediti di vita condivisa con i suoi storici attori.

L’inaugurazione della mostra il 17 settembre darà il via a tre giorni ricchi di cinema con proiezioni in concorso e fuori concorso, spettacolo, cultura, workshop, masterclass, premiazioni e tanti ospiti. Sandra Milo, attrice e compagna di Fellini, la giornalista e critica cinematografica Anselma Dell’Olio che presenterà il suo documentario selezionato dal Festival di Cannes “Fellini degli Spiriti”, la modella e attrice rumena Mădălina Ghenea, il doppiatore Stefano De Sando (voce di Robert De Niro e vincitore del Nastro d’Argento 2020), il regista Nastro d’Argento e Globo d’Oro Massimiliano Bruno, la regista spagnola Inés París sono solo alcuni dei protagonisti che sfileranno sul palco del festival e che riceveranno i Premi Speciali creati dal Maestro Gerardo Sacco.

Grande spazio sarà dato a filmmaker e giovani talenti provenienti da tutto il mondo che hanno partecipato al contest “Orizzonti” presentando, tra Short Film e Documentari, lavori di eccellente livello tecnico e artistico che saranno valutati da una giuria tecnica composta da professionisti del settore e da una giuria di esperti.

Un altro concorso “Young Talents for Cinema” è dedicato, nell’ambito dell’Area Young del festival, a classi e studenti di scuola media inferiore e superiore con l’intento di premiare e valorizzare coloro che “da grandi” sognano di percorrere la strada del cinema.

A poche settimane dall’inizio ufficiale, i lavori del festival sono già partiti il 18 agosto insieme all’apertura del Giffoni Film Festival, il più grande evento dedicato ai ragazzi, di cui i-Fest è HUB con una giuria composta da giovani studenti di fascia +16 di Castrovillari, impegnati in proiezioni, dibattiti, incontri e votazioni.

Tra le tante proposte del festival rivolte a giovani e meno giovani, sono in programma anche l’Area Green e l’Area People che affronteranno rispettivamente tematiche legate all’ambiente e al sociale e l’Area Lab con attività legate alle nuove tecnologie in cui si potranno vivere esperienze immersive in VR con visori.

Tra i partner di i-Fest, che collaborano attivamente con l’organizzazione, anche le Ambasciate e gli Istituti di Cultura di Francia, Spagna, Germania, Norvegia, USA, Corea e Giappone con focus specifici per ciascun Paese che comprendono proiezioni di film, cortometraggi e documentari, workshop e masterclass.

Un’edizione che segue i-Fest ONLINE che durante il lockdown con 23 ospiti – tra cui Alberto Barbera (Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia), Antonio Monda (Festa del Cinema di Roma), Maria Grazia Cucinotta, Claudia Gerini, Alessandro Haber, Pupi Avati, Marco Bocci, Carolina Crescentini – ha ottenuto in poche settimane oltre un milione di contatti.

Un’edizione in presenza fortemente voluta dall’Organizzazione e dalle Istituzioni locali (Regione Calabria, Comune di Castrovillari, Ente Parco Nazionale del Pollino, Università della Calabria, etc.) che, riprogrammata dopo l’estate rispetto alle date inizialmente previste a giugno, seguirà tutte le nuove disposizioni sanitarie e sociali. Saranno attuate tutte le misure di sicurezza anti-Covid, a partire dalle prenotazioni degli ingressi online tramite piattaforma dedicata, alla registrazione del pubblico, alla sanificazione degli ambienti, al distanziamento.

Una nuova formula, necessaria, che in questo particolare momento storico contribuirà a riavvicinare gradualmente un pubblico trasversale ed eterogeneo alle attività culturali, evitando una concentrazione eccessiva di numerosi eventi in una fascia temporale ristretta e dando l’opportunità di partecipare in sicurezza usufruendo di maggiori spazi in tempi più dilatati.

Sito Ufficiale: www.i-fest.it

Il manifesto di i-Fest 2020